Ngày 20/11/2026, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, TP.HCM. Với tổng diện tích 191,6 ha, dự án được quy hoạch theo mô hình khu đô thị đồng bộ, kết hợp nhà ở, trường học, cơ sở y tế, công viên và các tiện ích công cộng, hướng đến phục vụ nhu cầu sinh sống lâu dài của người lao động và các gia đình có thu nhập trung bình, thấp.

Với vị trí này, dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân đến các khu vực trung tâm thành phố cũng như những địa bàn công nghiệp, sản xuất lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai và khu vực Bình Dương trước đây.

Dự án do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Khu nhà ở nằm tại khu vực thôn Vườn Trầu, xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Đây là khu vực có kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, Quốc lộ 22, bến xe An Sương và ga tuyến đường sắt đô thị số 9.

Quy hoạch gần 45.000 căn nhà ở xã hội, phục vụ 68.000 người

Điểm đáng chú ý của dự án là quy mô phát triển nhà ở và diện tích dành cho hệ thống hạ tầng xã hội. Trên tổng diện tích 191,6 ha, dự án có mật độ xây dựng khoảng 20%, dự kiến cung cấp 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Với tổng số khoảng 45.000 căn, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư của gần 68.000 người dân. Quy mô này đưa Khu nhà ở xã hội Bà Điểm vào nhóm những dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước.

Không chỉ tập trung phát triển số lượng căn hộ, chủ đầu tư còn quy hoạch hệ thống tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Theo đó, dự án bố trí quỹ đất xây dựng 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Hệ thống y tế cũng được quy hoạch ngay trong khu dân cư với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa. Bên cạnh đó là các công trình thương mại, trung tâm văn hóa, sân chơi thể thao và bãi đỗ xe, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí của người dân.

Đáng chú ý, không gian xanh và mặt nước chiếm diện tích lớn trong tổng thể quy hoạch. Dự án dành hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha cho công viên. Tổng diện tích khoảng 75 ha này góp phần tạo không gian sinh hoạt ngoài trời, điều tiết nước mưa và cải thiện điều kiện môi trường trong khu vực.

Việc bố trí trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng ngay trong nội khu được xem là yếu tố quan trọng đối với các gia đình lao động, nhất là những hộ có con nhỏ hoặc người cao tuổi. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu có chỗ ở, mô hình quy hoạch này hướng đến việc hình thành cộng đồng dân cư có các điều kiện sinh hoạt thiết yếu trong cùng một không gian.

Kỳ vọng tạo thêm nguồn cung nhà ở cho người lao động

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, thu hút đông đảo người lao động từ nhiều địa phương. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân ngày càng cấp thiết.

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công

Theo bà Vân Anh, giải quyết nhu cầu nhà ở cũng là tạo nền tảng để thành phố thu hút, giữ chân nguồn nhân lực và phát triển bền vững trong dài hạn.

Đại diện Vingroup nhấn mạnh doanh nghiệp xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tại Bà Điểm, nhà ở để bán và cho thuê được quy hoạch đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng, với mật độ xây dựng khoảng 20%.

“Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM”, bà Vân Anh chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư cũng cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị thi công nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình cũng như các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan để dự án được triển khai thuận lợi, sớm đưa những căn nhà đầu tiên đến với người dân.

Dự án Bà Điểm được triển khai trong bối cảnh TP.HCM đang đứng trước áp lực lớn về nhu cầu nhà ở, đặc biệt đối với nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp. Theo mục tiêu được đề cập trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đóng góp 194.297 căn trong tổng số hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ.

Trước đó, năm 2025, Vingroup công bố kế hoạch đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố. Trong đó, gần 50.000 căn dự kiến triển khai tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Với quy mô gần 192 ha, Khu nhà ở xã hội Bà Điểm được kỳ vọng bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường nhà ở TP.HCM. Bên cạnh quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện, giá bán, giá thuê và điều kiện tiếp cận của người mua, thuê nhà sẽ là những yếu tố được người lao động quan tâm trong quá trình dự án triển khai.