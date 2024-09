KHẨN CẤP: Hà Nội phát lệnh báo động lũ lên cao ở hàng loạt con sông, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố, mực nước sông Cầu tại Lương Phúc lúc 22h40 ngày 9/9 là 8,02m (mực nước báo động 3 là 8m). Do đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Lệnh báo động 3 trên sông Cầu, lúc 22h40 tại các xã ven đê thuộc huyện Sóc Sơn.

Một khu vực tại xã Lại Vật, huyện Ba Vì bị cô lập do nước dâng cao - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo Ban chỉ huy, mực nước trên sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt lúc 17h ngày 9/9 là 7m (mực nước báo động 3 là 7m). Do đó, Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố lệnh Báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày 9/9 nhiều khu vực các huyện ngoại thành đã bị ngập nặng như một số khu vực xã Vật Lại (huyện Ba Vì), xóm Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai)...

Theo thông tin từ báo Công Thương, sáng ngày 10/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo 3 đến 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Đợt mưa này có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố ở nội thành ở các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hà Đông… với độ sâu phổ biến từ 10 - 20cm và có thể ngập sâu hơn từ 25 - 30cm.

Nước sông Hồng dâng cao, nhiều người dân chạy lũ trong đêm ở Hà Nội - Ảnh: Báo Công Thương

Trước diễn biến mưa lớn và nước các sông Hồng, sông Tích và sông Bùi dâng cao, cũng trong rạng sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP. Hà Nội đã Lệnh báo động lũ trên sông Cầu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn và các ngành đóng tại địa bàn thực hiện nghiêm những quy định khi có báo động 3.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố cũng Lệnh báo động 3 trên sông Bùi khuya ngày 9/9. Theo đó, mực nước trên sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt lúc chiều tối ngày 9/9 là 7m (mực nước báo động 3 là 7m).

Do đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Lệnh báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức.

Hiện các địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24h để phát hiện và xử lý sớm khi có sự cố xảy ra.