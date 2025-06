Ngày 10/6, UBND phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận tại phường vừa xảy ra vụ một người phụ nữ chết trong nhà nghỉ, sau khoảng 30 phút vào cùng với người đàn ông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14h30 ngày 9/6, bà P.T.N.L. (38 tuổi) đi cùng ông B.T.P. (53 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vào thuê phòng tại nhà nghỉ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho để "tâm sự".

Khoảng 30 phút sau, ông P. đi bộ ra khỏi nhà nghỉ, còn bà L. ở lại trong phòng. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi nhân viên nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện bà L. đã chết trên giường nên trình báo cơ quan công an.

Qua làm việc bước đầu, ông P. cho biết sau khi thuê phòng và quan hệ tình dục thì bà L. mệt rồi bất tỉnh. Ông P. kiểm tra thấy bà L. đã chết nên hoảng sợ, nhanh chóng bỏ đi về nhà mà không trình báo.

Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bà L. là do suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Vụ việc đang được Công an phường 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 9/6, đồng nghiệp làm chung công ty không thấy bà B.T.N. (40 tuổi, quê Phú Yên) đi làm, liên lạc cũng không được nên đã đến phòng trọ của bà N. trên đường Hà Huy Giáp (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để hỏi thăm.

Khi đến nơi, cửa phòng trọ của bà N. khóa, đèn bên trong vẫn sáng nhưng gọi mãi không thấy người phụ nữ này lên tiếng.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, đồng nghiệp bà N. đã nhờ chủ nhà trọ đến phá cửa. Khi vào bên trong, họ tá hỏa phát hiện bà N. đã tử vong ở phòng tắm nên nhanh chóng trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Công an phường Đông Hòa nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, làm việc với các nhân chứng.

Được biết, bà N. thuê phòng trọ ở cùng chồng và 2 con. Tuy nhiên, một tháng trước, người chồng về quê xây nhà, các con nghỉ hè nên cũng về quê, chỉ còn bà N. ở lại trong phòng trọ một mình.

