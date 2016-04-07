Jollibee Big C Tân Hiệp khuyến mãi khai trương

Đời sống 07/04/2016 07:16

Ngày 6/4/2016, Jollibee chính thức khai trương cửa hàng Jollibee Big C Tân Hiệp. Nhân dịp khai trương, Jollibee sẽ có những ưu đãi cực kì hấp dẫn:

Jollibee Big C Tân Hiệp khuyến mãi khai trương - Ảnh 1

  • Chỉ 58,000 đồng cho 2 miếng gà giòn và mì ý.
  • Tặng ngay 1 thẻ Kid Club, voucher tặng kem, pepsi, pánh pie và 1 bộ hình dán ngộ nghĩnh cho các khách hàng đi với trẻ em dưới 12 tuổi và có hóa đơn trên 80,000 đồng.
  • Với hóa đơn từ 70,000 đồng trở lên nhận ngay cơ hội tham gia vòng quay may mắn trúng thưởng 100% .

Lưu ý:

Quá nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn ở Jollibee Big C Tân Hiệp. Cùng đến và tham gia thôi!

Thời gian khuyến mãi

Các ưu đãi trên chỉ áp dụng cho 3 ngày khai trương đầu tiên.

Địa điểm khuyến mãi

Jollibee Big C Tân Hiệp – 1135 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 2, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

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Từ khóa:   ẩm thực tin khuyến mãi

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