Hy hữu: Bé trai nặng gần 6kg chào đời ở Cà Mau

Một bé trai nặng gần 6 kg vừa chào đời an toàn tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), trở thành trường hợp thai nhi lớn, hiếm gặp ở địa phương những năm gần đây.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 21/7, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, ê kíp y bác sĩ Khoa Phụ sản của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bắt con cho sản phụ H.T.T.M (ngụ ấp 9, xã Khánh Bình, Cà Mau). Bé trai sơ sinh nặng 5,8 kg, khóc khỏe ngay sau sinh.

Trực tiếp tham gia ca mổ, bác sĩ Dư Kim Ngân, Phó trưởng khoa Phụ sản, cho biết sản phụ nhập viện khi thai được 39 tuần 4 ngày, đã quá ngày dự sinh.

Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời vui mừng sau ca phẫu thuật bắt con thành công, đón bé trai nặng 5,8 kg chào đời an toàn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai to, nguy cơ biến chứng cao nếu sinh thường nên chỉ định sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Đây là con thứ 3 của chị M.. Theo bệnh viện, 2 lần sinh trước, các bé đều nặng hơn 3 kg, nhưng không có dấu hiệu vượt ngưỡng cân nặng như lần này.

"Với những ca thai to trên 4,5 kg, đặc biệt gần 6 kg như trường hợp này, nguy cơ tai biến sản khoa luôn hiện hữu, nhất là khi sản phụ đã sinh nhiều lần. Việc chủ động mổ kịp thời là yếu tố then chốt giúp ca sinh an toàn tuyệt đối", bác sĩ Ngân thông tin thêm.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, thời gian qua, không nhiều trường hợp bé sơ sinh đạt mức cân nặng gần 6 kg như trường hợp này. Hiện, sức khỏe sản phụ và bé trai đều ổn định, đang được chăm sóc hậu phẫu.

