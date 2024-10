Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong bên trong căn nhà cho thuê ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan vụ 2 thi thể trong căn nhà thuê, ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Công an huyện Long Hồ xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chết người xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp các lực lượng khám nghiệm hiện trường.

Người phát hiện 2 thi thể bên trong căn nhà thuê là cha ruột của nạn nhân nữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 17h10 ngày 21/10, sau khi liên lạc bằng điện thoại với con gái là N.T.M.C (SN 1992; ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) và con rể là Đ.H.T (SN 1989; ngụ xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) không được thì ông T.R.Y (SN 1966; ngụ xã Thanh Đức) đến căn nhà thuê của 2 vợ chồng C. và T. tại huyện Long Hồ thì phát hiện cửa trong bị khóa.

Do vậy, ông Y. tiến lại gần khe cửa quan sát thì phát hiện bên trong C. và T. đã tử vong nên đã trình báo cơ quan công an.

Công an tỉnh Vĩnh Long, đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp các lực lượng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Công an huyện Long Hồ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân.

