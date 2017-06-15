Giữ lớp trang điểm lâu trôi bất chấp mùa hè nóng bức

Đời sống 15/06/2017 17:30

Điều lo lắng của hầu hết phái đẹp vào mùa hè chính là lớp trang điểm sẽ nhanh chóng bị trôi nhanh và lộ hết khuyết điểm khi thời tiết nóng bức. Nhưng chỉ với vài mẹo make up đơn giản, chị em không cần phải quá lo lắng về vấn đề này nữa.

Hè đến, thời tiết oi bức khiến việc trang điểm của phái đẹp trở nên khó khăn hơn. Nếu phải ra đường với khuôn mặt lem nhem son phấn hay mồ hôi nhễ nhại sẽ khiến gương mặt bóng nhẵn, chắc chắc không ai trong chúng ta mong muốn điều này.

Chính vì vậy, một số mẹo trang điểm đơn giản sau có thể giúp chị em tự tin ra đường mà không cần phải lo lắng. Tham khảo ngay các cách make up dưới đây nhé!

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Việc tạo kem lót giúp giữ chặt lớp trang điểm trên da và ngăn chặn các tuyến mồ hôi - Ảnh: Internet

Đừng quên dùng kem lót

Điều quan trọng đầu tiên là bạn tuyệt đối không được quên sử dụng kem lót. Bước này rất quan trọng bởi vì nó giúp giữ chặt lớp trang điểm trên da và ngăn chặn các tuyến mồ hôi. Những người da nhờn, nên đánh một lớp kem lót để kiểm soát và hạn chế việc tiết dầu, làm cho khuôn mặt sáng mịn.

Giấy thấm dầu

Sau khi đánh xong phấn nền, dùng giấy thấm dầu để chậm lên da mặt. Cách này giúp loại bỏ chất nhờn còn lại và kiểm soát dầu tiết ra trong cả ngày.

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Dùng giấy thấm dầu sau khi trang điểm sẽ giúp loại bỏ chất nhờn còn lại và kiểm soát dầu tiết ra trong cả ngày - Ảnh: Internet

Son

Vào mùa hè, tốt nhất nên dùng son lì thay cho các thỏi son bóng. Trước khi đánh son, hãy thoa một lớp kem nền mỏng lên môi. Điều này không chỉ tăng độ ẩm mà còn giúp giữ được màu lâu hơn. Sau đó, dùng giấy mỏng thấm dầu của lần son trước rồi mới tô thêm một lớp thứ hai.

Lựa chọn sản phẩm không thấm nước

Vào mùa hè, mồ hôi và lượng dầu tiết ra trên mặt khá nhiều. Vì vậy, chị em nên lựa chọn sản phẩm trang điểm không thấm nước để hạn chế làm trôi lớp phấn hay nhòe mascara trên mắt.

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Vào mùa hè, thời tiết nóng bức dễ khiến lớp trang điểm nhanh trôi - Ảnh: Internet

Tránh dùng sản phẩm chứa dầu

Thời tiết nóng bức hoàn toàn không thích hợp để bạn sử dụng những sản phẩm trang điểm có chứa dầu như phấn nền, kem dưỡng hay nước hoa hồng. Bởi vì, chúng có thể làm tắc lỗ chân lông, kích thích tiết nhiều dầu hơn và khiến khuôn mặt trở nên bóng nhẵn.

Hạn chế sản phẩm dạng lỏng

Những sản phẩm dạng lỏng như chì kẻ mắt nước, phấn mắt và phấn má hồng dạng kem... đều khiến lớp trang điểm nhanh chóng trôi mất khi tiếp xúc nhiều ở nhiệt độ nóng và độ ẩm cao. Chính vì vậy, hãy chọn những loại dạng bột để kiểm soát lượng dầu và tiết chế mồ hôi.

Xịt khoáng

Bước cuối cùng để hoàn tất quá trình trang điểm là dùng xịt khoáng để giúp lớp trang điểm được cố định và bám lâu hơn trên khuôn mặt. Lưu ý, bạn phun một lớp cách mặt khoảng 30cm và tránh xịt quá nhiều vì sẽ làm lớp trang điểm bị loang lổ.

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