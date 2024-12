Công an phường Lái Thiêu, TP Thuận An (Bình Dương), truy xét người đàn ông đã lấy trộm chiếc xe máy và hàng chục đơn hàng trên xe của một shipper.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, tối 26/12, Công an phường Lái Thiêu, TP Thuận An (Bình Dương), truy xét người đàn ông đã lấy trộm chiếc xe máy và hàng chục đơn hàng trên xe của một shipper.

Khoảng 9h40 cùng ngày, ông L.V.T.H. (42 tuổi, ngụ Bình Dương, là shipper), lái xe máy có gắn giỏ đựng hàng phía sau, tới trước cửa hàng trên Đại lộ Bình Dương (phường Lái Thiêu) để giao hàng cho khách.

Trong lúc nam shipper dựng xe máy bên đường để đi giao đơn hàng cho khách, một kẻ xấu đã nhanh chóng tiếp cận nổ máy lấy xe đi mất cùng với chiếc giỏ đựng hơn 50 đơn hàng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông H. đậu xe rồi đi loanh quanh gặp khách để giao hàng. Lúc này xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ tiếp cận chiếc xe máy của ông H. rồi nổ máy xe chạy đi.

"Sợ làm rớt chìa khóa nên tôi dùng dây cột vào chìa và treo gần ổ khóa. Người đàn ông đó đi ngang thấy có chìa khóa nên cắm vào xe nổ máy chạy đi. Trong thùng còn hơn 50 đơn hàng chưa giao, tối nay tôi sẽ về kho trình báo để kiểm tra lại số lượng hàng bị mất" ông H. cho biết.

Chiều cùng ngày, ông H. đã tới Công an phường Lái Thiêu trình báo vụ việc, công an đang truy xét nghi can.

