Đồ Chơi Phú Long gợi ý 5 loại đồ chơi không thể thiếu cho trường mẫu giáo

Nhận thức được điều đó, chương trình giáo dục mầm non luôn chú trọng đến phát triển thể chất cho trẻ với các loại đồ chơi mẫu giáo được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo trẻ được vui chơi thoải mái và phát triển một cách tốt nhất.

Ít không gian vui chơi và dòng xoáy phát triển của công nghệ, mạng xã hội đã làm mất cân bằng trong hoạt động giáo dục trí não và giáo dục thể chất. Trẻ em thời nay thường hay ốm vặt, thừa cân, tự kỷ…và nhiều loại bệnh khác liên quan đến việc ít vận động thể chất.

Đồ chơi cầu trượt xích đu là một trong những đồ chơi mẫu giáo quen thuộc và được nhiều trẻ yêu thích. Khi bé chơi trò chơi sẽ tiếp xúc với nhiều bé khác giúp cho bé dễ dàng hòa đồng và năng động hơn cũng như rèn luyện khả năng giao tiếp cũng như sự tự tin với bạn bè và thầy cô.

Dưới đây hãy cùng tìm hiểu 10 loại đồ chơi mẫu giáo tốt cho sự phát triển của trẻ ở trường mẫu giáo mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

Hiện nay với những mẫu cầu trượt cho bé được thiết kế đa năng, tích hợp nhiều trò chơi sẽ tạo nên một khu vui chơi nho nhỏ cho bé.

GYM cho bé mẫu giáo

Theo các chuyên gia nghiên cứu thì các bé nên dành mỗi ngày ít nhất 60 phút luyện tập thể thao và vui chơi chạy nhảy hoạt động theo sở thích của mình. Vì vậy bé chỉ cần dành ra khoảng 15-20 phút mỗi ngày tham gia những trò chơi rèn luyện thể chất. Việc tập gym cho bé sẽ đem lại rất nhiều lợi ích về thể lực giúp bé phòng tránh được những bệnh như béo phì, thừa cân hay giúp bé giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi cho bé sau giờ học tập.

Những thiết bị tập gym của người lớn có thiết kế không phù hợp với vóc dáng cơ thể bé vì vậy nên lựa chọn những thiết bị gym mầm non được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ. Tập gym sẽ giúp cho cơ thể bé phát triển một cách toàn diện đặc biệt là về thể chất.

3. Xe đạp 3 bánh

Chiếc xe đạp là một trong những loại đồ chơi mà bé cảm thấy hứng thú và thích thú nhất. Hiện nay xe đạp 3 bánh mẫu giáo được thiết kế với nhiều kiểu dáng, chủng loại khác nhau. Tuy nhiên đều có chung một mục đích giúp bé vui chơi và phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho bé.

Việc cho bé chơi xe đạp từ lứa tuổi mầm non sẽ kích thích sự tò mò từ đó bé sẽ vận động nhiều hơn giúp bé tăng chiều cao và đốt cháy calo một cách hiệu quả nhất. Phải nói rằng cho bé tập đi xe đạp từ nhỏ giúp bé rèn luyện sức khỏe rất tốt, giảm tỉ lệ mắc bệnh tim mạch cũng như những bệnh ốm vặt thường gặp ở trẻ nhỏ.

4. Bập bênh trẻ em

Bập bênh là một trong những món đồ chơi cho trẻ mầm non được nhiều trẻ yêu thích nhất ở các độ tuổi khác nhau. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh chiếc bập bênh ở bất cứ đâu có thể là ở công viên, trường mầm non, tiểu học,... Khi cho bé chơi bập bênh các bé sẽ phát triển về mọi mặt thay vì cho bé chơi những trò chơi vô bổ như game điện tử, chơi ipad, coi tivi.

Đồ chơi bập bênh cho bé có rất nhiều loại khác nhau, từ các loại bập bênh sắt cho nhiều bé chơi ở trường mẫu giáo đến các mẫu bập bênh đơn bằng nhựa giá rẻ phù hợp cho bé chơi ở nhà.

5. Thú nhún lò xo

Thú nhún lò xo là một loại đồ chơi vận động được các bé ưa thích và được các bậc cha mẹ lựa chọn cho bé chơi ngay kể cả ở nhà. Khi cho bé chơi thú nhún lò xo sẽ giúp bé phát triển về thể chất một cách tốt nhất. Với cuộc sống hiện nay bé thường tiếp xúc với công nghệ quá sớm và lười vận động. Để tạo cho bé trở nên linh hoạt và hoạt động nhiều hơn nên cho bé những trò chơi thú vị, thú nhún lò xo với nhiều màu sắc khác nhau sẽ tạo nên cảm giác thích thú và tò mò từ đó bé sẽ chơi nhiều hơn và vận động nhiều hơn.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các bậc phụ huynh có thể tham khảo và lựa chọn những loại đồ chơi cho trẻ mẫu giáo phù hợp nhất với trẻ cũng như không gian vui chơi của gia đình. Bạn đọc có nhu cầu mua sắm trang thiết bị và đồ chơi mầm non mẫu giáo có thể tham khảo danh mục hơn 300 mẫu sản phẩm tại công ty Đồ Chơi Phú Long.

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