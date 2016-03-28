Đây là cách duy nhất để giữ cho nhà tắm luôn thơm tho và sạch sẽ

Nhà tắm sạch sẽ, thơm tho sẽ mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người sử dụng. Do đó, vấn đề giữ vệ sinh cho phòng tắm luôn sạch đẹp là điều rất cần thiết.

Bên cạnht? việc sử dụng hóa chất tẩy rửa, bạn có thể khử mùi hôi khó chịu trong nhà tắm bằng những cách dưới đây: Nếu mùi hôi trong phòng tắm nhà bạn không quá nặng mùi, biện pháp đơn giản nhất mà bạn có thể lựa chọn là lắp đặt thêm lỗ thông hơi hoặc luôn mở cửa sổ/cửa ra vào khi không sử dụng để phòng tắm được thông thoáng hơn.

Nên thường xuyên vệ sinh và cọ rửa lại cho phòng tắm thật sạch sẽ (khoảng 4 lần/tuần), bạn cũng đừng quên kiểm tra các ngõ ngách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo rằng không có vật chết bị mắc kẹt – một trong những lý do khiến nhà tắm bốc mùi khó chịu.

Bạn cũng có thể thắp nến không mùi hương để trung hòa không khí và mùi hôi trong phòng tắm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chọn các loại nến có hương thơm nhẹ nhàng như hương chanh, bạc hà nếu thích.

Nếu muốn cải thiện vấn đề một cách nhanh chóng, bạn nên dùng bình xịt với hương thơm tùy thích. Bạn nhớ là chỉ nên xịt một lớp màn sương mỏng, không nên xịt lúc trong phòng tắm đang thắp nến vì có thể gây nên hiện tượng cháy nổ.

Đối với quần áo và khăn tắm treo trong phòng tắm, bạn phải đảm bảo chúng luôn khô ráo và sạch sẽ nhằm tránh tạo độ ẩm mốc, thu hút muỗi và gián tập trung có thể gây nên mùi hôi.

Bạn cũng cần xem xét thay đổi chất liệu của vách tường trong phòng tắm. Nếu phòng tắm nhà bạn được làm bằng thạch cao và xi măng sẽ rất dễ hấp thu nước tiểu, mùi hôi sẽ lưu lại trên các chất liệu này rất lâu, gây khó khăn trong việc vệ sinh hang tuần. Trong trường hợp này, bạn nên lót thêm các loại gạch men có màu sang đẹp để phòng tắm trông sạch sẽ, thông thoáng, dễ vệ sinh và mùi hôi khó chịu ít tồn tại hơn.

Bên cạnh những cách nói trên, bạn cũng có thể lấy nước hoa hoặc dầu gió nhỏ vài giọt trên miếng xốp bọt biển, dùng dây thừng buộc vào treo trong phòng tắm, vừa tiết kiệm mà lại đạt hiệu quả cao. Lưu ý, bạn nên nhỏ thêm vài giọt nước hoa sau nửa tháng sử dụng.

hoặc dầu gió nhỏ vài giọt trên miếng xốp bọt biển, dùng dây thừng buộc vào treo trong phòng tắm, vừa tiết kiệm mà lại đạt hiệu quả cao. Lưu ý, bạn nên nhỏ thêm vài giọt nước hoa sau nửa tháng sử dụng. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng bột giặt cho vào trong ống thoát nước xuống dưới bể chứa phân, dùng bàn chải cứng và dài để cọ quanh vách ống thoát nước, sau đó dùng nước sạch để cọ rửa lại. Nên thực hiện động tác này khoảng 2 lần/tuần, phòng tắm nhà bạn sẽ không có mùi hôi. Nếu bạn dùng nước khử mùi hôi nhà vệ sinh thì hiệu quả càng tốt hơn.

Một cách hay khác để xử lý mùi hôi khó chịu trong phòng tắm là bạn đặt một chén bột baking soda ở những vị trí khô thoáng, chúng có tác dụng hút ẩm và các mùi hôi rất tốt. Hơn nữa, bạn cũng có thể dùng bột baking soda pha nước để làm chất tẩy rửa cho các vật dụng trong nhà tắm cũng rất hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng còn có thể khử mùi hôi nhà tắm bằng cách đốt quẹt diêm trong phòng tắm khoảng vài phút. Mặc dù phương pháp này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại có tác dụng khử mùi hôi trong nhà tắm rất tuyệt vời. Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-la-cach-duy-nhat-de-giu-cho-nha-tam-luon-thom-tho-va-sach-se-66683.html Theo nguyendinhhue | Phụ Nữ News Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-la-cach-duy-nhat-de-giu-cho-nha-tam-luon-thom-tho-va-sach-se-66683.html