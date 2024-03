Bước đầu xác định nạn nhân tên là L.V.L (SN 2001, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội).

Theo báo Lao Động đưa tin, khoảng hơn 10h sáng nay (16.3), trên mạng xã hội xôn xao thông tin một thanh niên để lại xe máy trên cầu Vĩnh Tuy sau đó nhảy xuống sông. Người dân hiếu kỳ đứng trên cầu rất đông để theo dõi.

Người dân hiếu kỳ đứng trên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngay khi nhận thông tin, Đội PCCC&CNCH trên sông - Công an TP Hà Nội đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến 10h17, đơn vị nhận tin từ người dân thuyền chài có 1 người nhảy cầu đã được thuyền chài vớt lên. Đội PCCC&CNCH trên sông báo cáo Trung tâm thông tin chỉ huy, xuất 1 xe cứu thương xuống hiện trường tổ chức sơ cứu. Bước đầu xác định nạn nhân tên là L.V.L (SN 2001, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội).

Nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy được mọi người phát hiện, cứu sống kịp thời. Ảnh: VTC News.

Cách đây không lâu, chiều 9/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo có người nhảy cầu Thanh Trì. Theo VTC News đưa tin, trung tâm lập tức điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Tại hiện trường, trên mặt cầu Thanh Trì (hướng từ Lĩnh Nam sang Gia Lâm) có một xe máy không biển kiểm soát kèm theo một đôi giày, ví tiền và điện thoại di động nghi của người bị nạn.

Khai thác thông tin từ người thân của nạn nhân, cảnh sát xác định người gặp nạn là N.H.Q. (SN 2003, trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Người đàn ông nhảy sông tự tử để lại tâm thư, nghi bế tắc do kinh doanh thua lỗ Nạn nhân tử vong nhiều ngày trước đó, trong tư thế ngửa mặt lên trên mặt nước, người mặc áo khoác màu cam. Sau khi trục vớt lên bờ, thi thể người đàn ông được chuyển đến nhà xác để phục vụ công tác điều tra và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

