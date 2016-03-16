Có một thứ tình cảm đặc biệt hơn cả tình yêu

Họ đã cùng nhau trải qua một thời sinh viên thật đẹp, cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau khi một trong ai đó gặp nạn, ốm đau, dành cho nhau những lời động viên khích lệ. Tuy sự giúp đỡ về tinh thần ấy nhưng không gì có thể so sánh được.

Với chúng tôi, được gặp nhau đã là cái duyên, quý mến nhau, trân trọng tình bạn ấy là một điều tuyệt vời nhất. Không ít lần xảy ra cãi vả, xích mích, nhưng đã là bạn thân, chỉ cần 1 phút ngồi lại, cùng giải bày cho nhau nghe thì mọi bực tức đều tan biến. Nhờ đó mà chúng tôi lại càng hiểu nhau nhiều hơn nữa.