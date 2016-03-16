Có một thứ tình cảm đặc biệt hơn cả tình yêu

“Có một thứ tình cảm, tuy không lãng mạn như tình yêu nhưng thiêng liêng, trong sáng và rất đáng được trận trọng, đó là tình bạn. Cho dù bạn là ai, bạn làm nghề gì, bạn bao nhiêu tuổi thì ngoài gia đình bên cạnh bạn luôn cần có một người để trò chuyện lúc vui, để tâm sự lúc buồn. Giá trị của tình bạn là không thể đong đếm”, đó là những chia sẻ thân thương từ nhóm bạn nữ Lan Anh, Xuân Khánh và Ái Thy.
Họ đã cùng nhau trải qua một thời sinh viên thật đẹp, cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau khi một trong ai đó gặp nạn, ốm đau, dành cho nhau những lời động viên khích lệ. Tuy sự giúp đỡ về tinh thần ấy nhưng không gì có thể so sánh được.
Với chúng tôi, được gặp nhau đã là cái duyên, quý mến nhau, trân trọng tình bạn ấy là một điều tuyệt vời nhất. Không ít lần xảy ra cãi vả, xích mích, nhưng đã là bạn thân, chỉ cần 1 phút ngồi lại, cùng giải bày cho nhau nghe thì mọi bực tức đều tan biến. Nhờ đó mà chúng tôi lại càng hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Được gặp nhau đã là cái duyên, quý mến nhau, trân trọng tình bạn ấy là một điều tuyệt vời nhất. Không ít lần xảy ra cãi vả, xích mích, nhưng đã là bạn thân, chỉ cần 1 phút ngồi lại, cùng giải bày cho nhau nghe thì mọi bực tức đều tan biến. Nhờ đó mà chúng tôi lại càng hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Đôi khi sự bận rộn của cuộc sống cuốn chúng ta vào khiến con người dần trở nên lãnh cảm. Tuy nhiên, trong một giây phút nào đó, khi bạn thấy cô đơn, trống trải bạn mới thấyt? việc có một người bạn bên cạnh ý nghĩa đến nhường nào. Đó là người hiểu về quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn và chấp nhận con người hiện tại của bạn. Sự tồn tại của một người bạn không phải là luôn nhìn thấy bằng mắt mà là luôn cảm nhận bằng trái tim.
Bài và ảnh: Vũ Lê Lan Anh (24 tuổi - Hồ Chí Minh)