Chả cá Hà thành giảm giá lên tới 20% dịp nghỉ lễ 30/4

Đời sống 25/04/2016 16:19

Kì nghỉ lễ dài ngày sắp tới nếu muốn tụ tập bạn bè hay họp mặt gia đình mà không muốn đi đâu xa thì nhà hàng chả cá Hà Thành chính là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.

Ăn gì khi đến đây?

Kho ẩm thực phong phú với 12 món ăn được làm từ cá lăng chính là sự lựa chọn phong phú dành cho bạn. Nhưng khi đến đây chắc chắn bạn nên gọi “chả cá Lã Vọng” thơm ngon nức tiếng của nhà hàng. Đây là món chả cá được phủ đầy hương vị, từng miếng chả cá vàng óng, ngọt đậm, vừa dai vừa bùi, thơm vang hương cà cuống, ăn cùng bún rối, rồi bỏ chút lạc rang giòn, dưới thêm ít mắm tôm thơm ngậy… mang đến cảm giác sảng khoái như đang dạo chơi trên 9 tầng mây.

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Chả cá Lã Vọng được làm từ cá lăng tươi, bắt ngay tại bể nên thịt dai có vị ngọt thơm rất hấp dẫn

Ngoài ra cá lăng nướng muối ớt và cá lăng nướng riềng mẻ cũng là hai món ăn được rất nhiều thực khách yêu thích mà bạn nhất-định-phải thử. Cả hai món đều có cách ăn giống nhau, bạn gỡ từng miếng thịt cá nướng thơm phức, lấy thêm một chút bún rối và rau ăn kèm rồi cuốn cùng với bánh đa (bánh tráng), sau đó chấm với nước chấm đặc biệt của nhà hàng. Cá lăng nướng muối ớt sẽ mang lại chút cay tê đầu lưỡi, nhưng càng ăn lại càng thấy vị ngọt lịm của cá lăng lan tỏa vị giác, cá lăng nướng riềng mẻ có chút vị chua thanh của mẻ và bùi thơm của riềng, ăn rất lạ miệng nhưng đã ăn rồi là chỉ muốn ăn thêm.

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Cá lăng nướng muối ớt hứa hẹn sẽ bùng nổ vị giác và mang đến những hương vị khó quên

Với những người hâm hộ hương vị ẩm thực Thái Lan chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món salad cá lăng Thái cay và lẩu cá lăng Thái cay. Đây là 2 món ăn đặc biệt của nhà hàng, mang hương vị đặc trưng của Thái nhưng đã được đôi bàn tay tài hoa của người đầu bếp chế biến thêm vào vị ngọt bùi của cá lăng để tiết chế đi vị cay tê đặc trung của ẩm thực Thái.

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Salad cá lăng Thái cay là sự kết hợp khéo léo giữa vị ngọt bùi của cá lăng, chua chua thơm dịu từ xoài xanh, cay nhẹ ngọt mát của hành tím

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Lẩu cá lăng Thái cay có vị chua mát, cay nhẹ rất hợp để ăn với cá lăng tươi

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các món ăn khác cũng rất đặc sắc như: cá lăng om chuối đậu, cá lăng om măng cay, canh cá lăng Hà Thành,…

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Lòng cá lăng xào – một món ăn được rất nhiều thực khách yêu thích

Sau khi trải qua bữa tiệc ẩm thực đầy hương vị thì tuyệt đối đừng quên thưởng thức món chè khúc bạch thơm ngon, ngọt thanh của nhà hàng nhé. Hiếm có nhà hàng nào lại có món chè khúc bạch ngon đến thế, từng viên khúc bạch béo ngậy tan ra trong miệng cùng nước đường chưng ngọt mát, múc thêm một miếng nữa ăn cùng với thịt nhãn ngọt thơm và hạnh nhân giòn bùi. Đây chắc chắn sẽ là món chè ngon nhất bạn từng được thưởng thức.

Đến với nhà hàng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, bạn sẽ được thiết đãi một bữa tiệc ẩm thực hoành tráng, thoải mái trải nghiệm những giờ phút vui vẻ với ưu đãi lớn chưa từng có lên đến 20% vô cùng tiết kiệm.

Địa điểm khuyến mãi

Nhà hàng Chả cá Hà Thành

Địa chỉ duy nhất: số 20 Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) – Cầu Giấy – Hà Nội

Hotline: 0166.55.99999

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