Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,7 kg bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân ngụ xóm Cô Mười, xã Quang Hán, đi kèm còn có tã, bình sữa, hộp sữa và một tờ giấy viết tay.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 27-3, Công an xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Hợp, ngụ xóm Cô Mười, xã Quang Hán, phát hiện một giỏ nhựa màu xanh đặt trước cửa nhà. Bên trong có một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,7 kg cùng với tã, bình sữa, hộp sữa và một tờ giấy viết tay.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng tờ giấy viết tay ở Cao Bằng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quang Hán đã phối hợp với chính quyền xã, trạm y tế kiểm tra sức khoẻ của trẻ sơ sinh và lập biên bản sự việc. Hiện cháu bé được giao cho gia đình anh Hoàng Văn Đường (ngụ cùng địa phương) tạm thời chăm sóc.

Công an xã Quang Hán thông báo ai là thân nhân hay biết thông tin về cháu bé, đề nghị liên hệ với công an xã hoặc công an nơi gần nhất để trình báo.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hải Phòng cũng phát hiện trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa trong đêm. Cụ thể theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, vào lúc 18h48 hôm qua (25-3), UBND phường Tân Tiến nhận tin báo từ sư trụ trì chùa Cao Linh về việc có một bé trai bị bỏ rơi tại tường bao phía sau Đền Mẫu tiếp giáp với Nghĩa trang chùa Cao Linh (tổ dân phố 3, phường Tân Tiến, quận An Dương).

Hình ảnh bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa chùa ở Hải Phòng. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ngay khi nắm được thông tin, chính quyền sở tại đã chỉ đạo Công an phường Tân Tiến kết hợp với một số ngành, đoàn thể cùng cán bộ Tổ dân phố 3 Do Nha tiến hành lập biên bản theo quy định.

Cũng theo UBND phường Tân Tiến, bé trai bị bỏ rơi được xác định từ 3 - 5 ngày tuổi, nặng khoảng 3,5kg và không có đồ vật hay tiền mặt cũng như thông tin về cha mẹ đẻ của cháu.

