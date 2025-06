Gia đình em L đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng em L đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9 giờ ngày 6/6, em L.B.L (sinh năm 2018, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; trú thôn Nà Thà, xã Kim Đồng) trong lúc đang cắm sạc điện thoại tại nhà thì bị điện giật.

Gia đình em L đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng em L đã tử vong.

Dựa vào lời kể của gia đình, em L cắm sạc điện thoại trong khi tay đang bị ướt. Được biết, em L là em thứ hai trong gia đình có hai anh em trai.

Chiều 6/6, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho em L theo phong tục tập quán địa phương.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 19/3, Vương Chấn H. (SN 2010, ngụ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, học lớp 9/1 của trường THCS An Ninh) bị điện giật tử vong khi chuẩn bị đến trường đi học.

Cụ thể, H. vừa tắm xong chuẩn bị thay quần áo để đến trường. Do điện thoại đang sạc pin, tay em lau chưa khô nhưng vẫn rút dây ra khỏi ổ cắm điện. Điện giật làm nạn nhân té ngã xuống nền gạch, sau đó tử vong.

Trường THCS An Ninh cho biết, em H. rất ngoan hiền, được thầy cô và các bạn rất quý mến. Dù gia đình rất khó khăn nhưng em vẫn cố gắng học tập và luôn đạt học sinh giỏi. Được biết, một số người cùng ấp đã tổ chức vận động, quyên góp giúp gia đình em lo hữu sự.

