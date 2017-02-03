99% chị em phụ nữ sẽ 'gật gù đồng ý' đây chính là tiêu chuẩn chọn chồng của mình trước khi kết hôn

Ngày nay, khi phụ nữ không còn bị trói buộc chỉ quanh quẩn trong căn bếp chặt hẹp thì những tiêu chuẩn chọn chồng của họ cũng dần thay đổi theo. Khi muốn lựa chọn một người cùng họ đi đến cuối cuộc đời, trải qua sinh, lão, bệnh, tử nên luôn hy vọng người đó phù hợp với những tiêu chuẩn của mình đặt ra. Dưới đây là một số tiêu chuẩn ngầm của chị em phụ nữ được thống kê bởi trang Naij.

Chiều cao là điều đầu tiên mà hầu hết mọi người phụ nữ đều mong muốn có ở một người đàn ông. Mọi cô gái đều thích những người đàn ông có dáng cao ráo, thậm chí nhiều người còn có quan niệm rằng sẽ không bao giờ hẹn hò với những người đàn ông thấp hơn mình. Do đó, khi gặp một người đàn ông cao lớn phù hợp với một vài tiêu chuẩn đã đặt ra, họ sẵn sàng hẹn hò với anh ta dù chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn. Còn đối với những người đàn ông thấp hơn thì thời gian theo đuổi phụ nữ sẽ kéo dài lâu hơn.

Tài chính ổn định

Hầu hết mọi phụ nữ đều mong muốn người đàn ông của mình giàu có hoặc ít nhất sẽ có tài chính ổn định để có thể đảm bảo cuộc sống trong tương lai. Điều hiển nhiên là một người đàn ông thành đạt sẽ dễ dàng được lòng các cô gái hơn một chàng trai suốt ngày phải vất vã suy nghĩ về cơm áo, gạo tiền.

Kỹ năng trên giường

Đa số phụ nữ đều sẽ bị khuất phục trước người đàn ông có kỹ năng trên giường tuyệt vời. Hiện nay, có rất nhiều vụ phụ nữ ngoại tình chỉ vì người đàn ông của họ không thể mang đến sự thỏa mãn về tình dục. Do đó, họ sẵn sàng ra ngoài để tìm kiếm một “đối tác” mới có thể mang đến cho họ sự kích thích và đáp ứng được nhu cầu của mình.

Sự lãng mạn

Mặc dù phụ nữ thường nói không thích đàn ông quá lãng mạn vì nó khá sến súa và nữ tính. Nhưng thực chất, người phụ nữ nào cũng rất thích những sự kiện lãng mạn bất ngờ của chồng hay người yêu của mình. Có một số cô gái rất thích người đàn ông lãng mạn với những bài thơ, cử chỉ nhẹ nhàng lịch thiệp. Vì khi ở bên cạnh những người này họ sẽ chăm sóc người con gái của mình như thể cô ấy là công chúa. Tuy nhiên, đối với hầu hết phụ nữ chỉ cần người đàn ông của mình thể hiện một chút sự quan tâm, chăm sóc trong cuộc sống hằng ngày là đủ.

Mặc dù mỗi người phụ nữ đều có tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn riêng của mình, nhưng đến cuối cùng họ vẫn sẽ chọn người có thể mang lại cho họ sự ấm áp, yêu thương họ hết lòng. Dù cho người đó không đạt được bất kỳ tiêu chuẩn đã đặt ra trước đó, nhưng họ vẫn sẵn sàng gắn bó với người đó suốt đời.

Nguồn: Naij