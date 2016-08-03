7 điều nữ giới phải tuyệt đối kiêng kỵ trong tháng cô hồn, không thể không tin

Ngày rằm và ngày mùng 1 là hai ngày linh thiêng nhất trong tháng âm lịch của người Việt. Vào ngày này ông bà ta thường kiêng kỵ khá nhiều điều để tránh gặp phải vận xui và cắt tóc cũng không ngoại lệ.

Ông bà ta có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", cũng vì lẽ đó nên dù khoa học vẫn chưa thể chứng minh những kiêng kỵ tâm linh sau dựa vào đâu nhưng ông bà ta vẫn áp dụng và truyền tai nhau qua nhiều thế hệ.

Nội y, hay quần áo lót là những món đồ mang tính cá nhân tuyệt đối. Không chỉ giúp bạn định hình cơ thể, đồ lót còn giúp phụ nữ cải thiện vóc dáng đáng kể. Thế nhưng, nếu vứt lung tung chắc chắn công việc và cuộc sống của bạn sẽ liên tiếp gặp trục trặc.

Bạn nên dọp dẹp quần áo gọn gàng, vừa đảm bảo vệ sinh, mỹ quan lại làm lợi cho vận mệnh của chính mình.

Soi gương vào ban đêm

Dẫu biết rằng việc nữ giới soi gương vào ban đêm là điều khó tránh khỏi, bởi không như đàn ông họ còn có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc da. Thế nhưng, bạn nên cố gắng sử dụng gương trước 23h mỗi ngày, sau giờ này không nên soi gương. Nếu được, khi đã sử dụng xong hãy úp gương lại hoặc lấy vải trùm lên.

Để đồ linh tinh trong túi quần

Rất nhiều bạn nữ có thói quen cho tất cả những thứ linh tinh vào túi quần, có thể là chìa khóa, hóa đơn mua hàng, tiền hay khăn giấy… Thực tế, túi quần tiếp xúc rất gần với vùng kín của phụ nữ nên khi để những đồ vật tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh như tiền trong túi rất dễ khiến bạn mắc phải bệnh phụ khoa.

Việc để hóa đơn trong túi quần cũng vô tình làm cho tài vận của bạn bị ảnh hưởng, bởi hóa đơn tượng trưng cho số tiền bạn đã sử dụng, nếu cứ giữ thứ đã mất đi thì khó cho đường tiền vào.

Để mũi giày hướng ra ngoài

Tưởng chừng như giày dép chỉ cần được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp vào kệ giày là đủ, nhưng theo thuyết phong thủy tốt nhất bạn nên để mũi giày hướng vào trong tủ. Nếu mũi giày hướng ra ngoài, lòng dạ người đàn ông của bạn cũng sẽ như mũi giày mà hướng về người phụ nữ khác.

Để lông mũi dài

Lông mũi không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, theo nhân tướng học phụ nữ để lông mũi dài ra khỏi cánh mũi sẽ ảnh hưởng xấu đến đường tình duyên. Nếu không sớm tỉa gọn, chắc chắn sẽ có người thứ 3 chen ngang vào cuộc tình của bạn.

Ngoài ra, việc lông mũi dài ra khỏi cánh mũi cũng đồng nghĩa với việc tiền tài của bạn sẽ bị hao hụt.

Tùy tiện viết tên lên giấy

Những khi buồn chán, bạn thường tiện tay viết tên mình lên giấy hoặc ngồi nghịch chữ ký của mình lên giấy nháp để giết thời gian. Sẽ chẳng vấn đề gì, tuy nhiên nếu bạn dùng mẩu giấy này để gói thức ăn hoặc rác để vứt thì sẽ khiến cho tiểu nhân liên tục quấy phá, nếu đang có người yêu nhất định sẽ cự cãi bất hòa.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.