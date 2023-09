Tổng hợp tình hình mưa lũ ở Quảng Ninh

Về hạ tầng, thiệt hại trên tuyến đường vào Yên Tử và Thượng Yên Công – Vàng Danh, các tuyến đường chuyên dùng, các đập, ngầm tràn, các công trình thủy lợi ước 17 tỷ đồng. Thiệt hại ngành than, điện, viễn thông 6 tỷ đồng.

Tại 11 phường, xã của thành phố đã có 500 hộ dân bị ngập, thành phố đã tập trung lực lượng di dời được 300 hộ dân đến nơi an toàn. Các lực lượng cũng đã phối hợp với người dân di chuyển đồ đạc, tài sản lên tầng 2 và những nơi cao hơn.



Xã Thượng Yên Công đang bị chia cắt. Ảnh: Một thế giới

Trước đó, tính đến 11h30 phút sáng nay (2/8), mưa đã ngớt ở khu vực trung tâm TP Uông Bí.

Trước đó, theo báo Quảng Ninh thông tin, tính đến 9h sáng 2/8, 500 nhà dân ở khu vực trung tâm TP Uông Bí bị ngập sâu trong nước, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn kéo dài từ đêm 1/8 - 2/8.

Trong khi đó, tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), tính đến 10h sáng nay, mưa lũ làm 4 nhà dân sập hoàn toàn. 21 hộ dân được di dời đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Anh Tú (Chủ tịch UBND TP Uông Bí) thông tin trên tờ Tuổi trẻ, một số điểm hiện đang ngập nặng là khu vực hồ điều hòa - công viên thành phố, đập tràn nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Ngoài ra, còn có một số điểm ngập cục bộ như phường Yên Thanh, xã Thượng Yên Công…



Nước dâng cao. Ảnh: Otofun

Theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Ninh, trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt, TP Uông Bí đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ toàn TP, các xã phường luôn thường trực phòng chống mưa lụt, cứu hộ cứu nạn 100% quân số.

Thành phố đã chỉ đạo cử 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an; 40 cán bộ chiến sĩ quân sự; bố trí 2 xuồng cao su cứu hộ, kịp thời tới các điểm ngập lụt sâu sơ tán người dân đến vị trí an toàn.

Ngoài lực lượng địa phương, Lữ đoàn 147 cũng đã huy động xe lội nước ứng cứu người dân tại vùng ngập sâu. Bên cạnh đó, lực lượng của cảnh sát cơ động vùng Đông Bắc cũng đã tham gia vào công tác ứng cứu.



Ảnh: TTXVN

Đến trưa nay (1/8), TP Uông Bí đã huy động máy xúc phá đập tràn tại khu vực hồ sinh thái để tăng tốc độ thoát nước ra Sông Sinh, giúp việc tiêu thoát nước nhanh hơn.



Đập tràn Sông Sinh. Ảnh: Tiền phong

Cũng trong sáng 2/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương kiểm tra di dân khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương nào để xảy ra người dân bị chết do mưa lụt đợt này thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, nhằm hỗ trợ nhân dân các xã đảo của huyện Vân Đồn khắc phục khó khăn trong đợt mưa lũ kéo dài, tối 1/8, đại diện Tập đoàn Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển đã trao 6 máy lọc nước mặn thành nước ngọt với công suất lọc 120lít/h cho nhân dân các xã đảo.



Ảnh: Otofun



Ảnh: báo Quảng Ninh



Ảnh: Quảng Ninh online



Ảnh: Người lao động

Ấm tình người trong cơn mưa lũ

Những trận mưa lớn liên tục trút xuống Quảng Ninh thời gian qua gây lụt lội nghiêm trọng, làm nhiều người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hàng ngàn tỉ đồng.



Mưa lớn gây gập úng đoạn ngã tư Cái Lân (Hạ Long) ngày 28.7

Để giúp giúp một phần nhỏ cho bà con vùng lũ bị thiệt hại, đặc biệt các gia đình nghèo và công nhân mỏ than, theo dự kiến Thanh Lam sẽ cùng những ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam như Tùng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ và các nhạc sĩ Quốc Trung, Lưu Hà An, Thanh Phương.... chung tay thực hiện một đêm nhạc từ thiện. Với mục đích gây quỹ.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Thanh Lam chia sẻ: “Mấy bữa nay Hanoi mưa không dứt...Báo mạng, báo viết, facebook tràn ngập ảnh mưa lũ ở mọi nơi.Quảng Ninh buồn. Điện Biên buồn. Nam Định buồn. Lòng người cũng buồn...

Có bao nhiêu gia đình sẽ rơi vào cảnh trắng tay? Có bao nhiêu người mẹ, người cha lưng sẽ còng hơn, vai nặng hơn trên mọi nẻo đường mưu sinh. Có bao nhiêu đứa trẻ, biết đâu sẽ mất đi tuổi thơ, phải bước chân vào đời sớm vì gánh nặng cơm áo...



Những dòng chia sẻ của ca sĩ Thanh Lam trên trang cá nhân của mình

Ai có thể biết?

Có một điều mà Lam biết, trái tim người mẹ biết: rằng nếu mỗi người chung tay một chút thôi thì biết đâu cuộc đời ai đó sẽ thay đổi. Biết đâu có những người mẹ sẽ không phải gạt nước mắt nhìn con chín ép vào đời...

Mấy chục gia đình xã Bản Sen, hàng trăm gia đình công nhân mỏ... nghĩa là hàng ngàn trái tim đang lo âu, thấp thỏm.

Lam làm gì? Chúng ta có thể làm gì?

Tài sản lớn nhất của Lam là tiếng hát. Tài sản ấy được nuôi nấng bồi đắp bởi Tình yêu của hàng triệu người. Liệu Lam có thể thêm một lần nữa trông cậy vào Tình yêu của mọi người để đến cùng Quảng Ninh?!

Đi rồi sẽ thấy... Làm rồi sẽ biết ... Cho rồi sẽ được nhận...

Điều mà Lam mơ ước sẽ được nhận, không gì khác là nụ cười trên gương mặt những người thợ, những bà mẹ, những em thơ. Hãy cho Lam và bạn bè có cơ hội được hát, được mang tình yêu của mình cho Quảng Ninh.

Hãy cho chúng ta cơ hội được mang trái tim mình, sưởi ấm hàng ngàn trái tim khác vừa qua mưa lũ.

Hanoi vẫn lạnh và mưa.

Liệu lòng người có ấm?!”

Đêm nhạc CHUNG TAY ủng hộ đồng bào Quảng Ninh sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 9.8.2015 tại WINK Lounge - 40 Nguyễn Siêu, hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0986666681 - 0913214011, giá vé 200.000 ngàn/người.

Trước tình hình mưa to không dứt, nhiều điểm nguy hiểm tại TP. Hạ Long có nguy cơ đổ ụp xuống bất cứ lúc nào, đại gia Đào Hồng Tuyển đã mời 10.000 dân tới ăn ở miễn phí tránh lũ.