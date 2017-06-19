'Xuất binh' không đúng chỗ hậu quả khôn lường

Sau đây là những tác hại đáng sợ của việc "xuất binh" ngoài đối với sức khỏe của nam giới.

Việc đàn ông ngại dùng bao cao su cũng như thích cảm giác tự nhiên khi quan hệ đã khiến nhiều cặp đôi chọn xuất tinh ngoài "cô bé" để làm phương pháp tránh thai. Tuy nhiên, đây cũng là 1 phương pháp ẩn chứa nhiều tác hại mà không phải ai cũng biết.

Khi "cuộc vui" gần tới cao trào mà bị chặn lại đột ngột, cảm giác thỏa mãn sẽ không tới được mức cao nhất. Trước khi xuất tinh, nam giới vội vàng thu "súng" thì giống như đến cao trào mà vội rút lui. Điều này sẽ khiến thần kinh trung ương bị kích thích và làm rối loạn cơ quan điều khiển xuất tinh.

Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến bệnh di tinh - tinh dịch xuất ra tự nhiên dù không có hứng thú hay ham muốn.

Suy nhược thần kinh.

Trong suốt "cuộc vui", cảm hứng tình dục ở nam giới đều do vỏ não khống chế. Khi đạt đến mức độ tối đa, thần kinh đi vào trạng thái căng thẳng, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng cao.

Nếu trong giai đoạn cao trào bất ngờ bị ngắt quãng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, lâu ngày khiến thần kinh chỉ đạo tình dục suy nhược, dẫn đến xuất tinh sớm hay liệt dương.

Không hiệu quả trong phòng tránh thai.

Ngoài ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, để thay thế cho các biện pháp tránh thai khác thì hầu như việc xuất tinh ra ngoài "cô bé" không mang lại kết quả thực sự tốt.

TS. BS Lê Vương Văn Vệ, giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, xuất tinh bên ngoài là phương pháp tránh thai được nhiều người sử dụng vì lầm tưởng rằng không cho tinh binh gặp trứng thì đảm bảo sẽ không mang thai. Tuy nhiên, đây không phải là cách tránh thai hiệu quả 100%, bởi trong quá trình "yêu", nam giới đã có tiết ra một lượng tinh dịch. Lượng tinh dịch này rất giàu tinh trùng, có thể nói là lượng tinh trùng giàu nhất về số lượng cũng như chất lượng, vì thế dù có rút "súng" trước khi "lên đỉnh" thì đối tác nữ vẫn có thể thụ thai.

Ngoài ra, vị trí "xuất binh" ngoài thường gần với "cô bé" nên trường hợp một vài giọt tinh dịch vẫn có thể đi vào cơ thể phái nữ.

Nhiễm bệnh tình dục

Việc "phun trào" không đúng chỗ hoàn toàn không có khả năng phòng chống bệnh lây qua đường tình dục. Bởi vì, vi khuẩn hoàn toàn có thể thâm nhập vào cơ thể đối tác thông qua những lần di chuyển trong quá trình "yêu".

Chính vì thế, để phòng tránh các bệnh như giang mai, lậu, nấm, HIV... tốt nhất nên sử dụng bao cao su thay vì dùng phương pháp "nã súng bên ngoài".