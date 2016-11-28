Là phụ nữ ráng mà "nhét" mấy điều này vào đầu, chí ít sẽ bớt khổ đấy!

Là phụ nữ , tuyệt vời nhất không phải là có người yêu đẹp, chồng giàu. Mà tuyệt vời nhất là tự kiếm ra tiền, tiền chân chính ,không vấy bẩn

Là phụ nữ phải đẹp, đừng tin lời đàn ông nói "anh yêu tâm hồn em", "phụ nữ chỉ thực sự đẹp nếu có tâm hồn nhân hậu, đức hi sinh..."... Trước hết mình phải có mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, da đẹp, dáng đẹp... Nếu không tự nhiên đẹp thì phải cố gắng tập thể dục, ăn kiêng, trang điểm... Thật lộng lẫy vào, đàn ông người ta sẽ đỡ "làm hại" hơn đấy!

Là phụ nữ , đừng dựa dẫm vào người khác , phải tự lực cố gắng , cái gì không biết thì hỏi , đừng nhờ vả khi thật sự không cần thiết.

Là phụ nữ , ai cũng cần có sự che chở nhưng cũng cần biết cách trở nên mạnh mẽ khi cần thiết, không được yếu đuối , không được để bị ức hiếp

Là phụ nữ , đừng luỵ tình kiểu ngu si mà phải biết lỡ có yêu phải kẻ không ra gì thì cũng phải bỏ được cái "không ra gì" ấy.

Là phụ nữ, đừng ỏng ẹo, vờ vĩnh giả nai, bụng dao găm mà miệng từ bi hỉ xả, đừng giả dối. Đời kia biết hết đấy , chỉ là chưa đến lúc họ lật mặt thôi.

Là phụ nữ, đừng thông minh quá , mà có lỡ thông minh quá cũng đừng để người đời biết rõ , giữ lại một chút cái thông minh để mà đối phó những chuyện ko lường trước được.

Là phụ nữ , đừng cứ ai cho gì cũng nhận mà trước khi muốn nhận thì hãy tự hỏi :"Tại sao người ta lại cho mình?" Cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu. Của biếu là của lo , của cho là của nợ , nhé phụ nữ.

Là phụ nữ , đi 1 mình đừng làm mặt ngây thơ, ngu ngơ để ai cũng có thể ghẹo trêu , mà phải "đeo" 1 vẻ mặt tươi tắn nhưng đúng mực, thậm chí lạnh lùng tí cũng được , nhưng đừng làm quá.

Là phụ nữ , phải biết chăm sóc người thân trước tiên rồi muốn ra đường chăm sóc ai cũng được.

Là phụ nữ , phải biết thương bản thân mình trước rồi muốn thương ai thì thương ; thương bản thân mình , chứ ko phải ích kỷ chỉ biết mỗi mình , không được ích kỷ.

Là phụ nữ phải nổ lực giảm cân, phải thật thơm tho và xinh đẹp nhất nếu có thể , không phải để mong cầu sự trầm trồ, tán tỉnh nhăng nhít của kẻ khác, mà để tự tin và gây cảm giác dễ chịu cho người đối diện

Là phụ nữ , người yêu không có , nhưng ít nhất phải có 1 đứa bạn chân thành , tốt dạ tốt lòng , không cần thân lắm, chỉ cần hiểu , là đủ rồi.

Là phụ nữ , vốn mềm mỏng yếu ớt lắm nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình , vùng dậy trước sóng gió , đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân.

Là phụ nữ , thiệt thòi hơn con trai trăm bề , hãy vì sự thiệt thòi đó mà mạnh mẽ , vững chắc, vươn lên nhé!

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