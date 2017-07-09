Bí kíp 'yêu' chớp nhoáng nhưng vẫn nồng nàn

Chuyện vợ chồng 09/07/2017 09:58

"Chuyện ấy" hàng giờ liền nghe có vẻ rất tuyệt vời và lãng mạn. Tuy nhiên, đôi khi chính những màn "yêu" chớp nhoáng lại khiến các cặp đôi ngất ngây.

Vì sao "cuộc vui" nhanh chóng lại làm cả hai thỏa mãn? Lý do thật ra rất đơn giản, bởi vì khi "yêu" trong một thời gian ngắn, bạn không phải chịu áp lực về màn dạo đầu hay chất lượng "cuộc vui", mà người trong cuộc lại nhanh chóng đạt được hưng phấn do ham muốn được giải tỏa kịp thời. 

Sau đây là 4 bí kíp giúp các cặp đôi thành công trong việc thử "yêu" nhanh nhưng vẫn đầy sự nóng bỏng:

Giữ nguyên quần áo

Đừng nên phí thời gian để trút bỏ quần áo, bởi vì một thân hình hấp dẫn nhưng nửa kín nửa hở đôi khi lại gây tò mò và ham muốn hơn cả việc khoe ra hoàn toàn đấy nhé.

Bí quyết phòng the: Sex chớp nhoáng nhưng vẫn nồng nàn
Đừng tốn thời gian vào việc trút bỏ trang phục của nhau khi "yêu" bởi việc "nửa kín nửa hở" đôi khi lại khiến cả hai phấn khích hơn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, thời gian cởi bỏ quần áo bạn có thể thay bằng màn dạo đầu như: hôn, âu yếm, "yêu" bằng miệng… và tận hưởng cảm xúc nóng bỏng cho đến khi cả hai sẵn sàng "lâm trận".

Những nụ hôn cuồng nhiệt

Hôn sẽ khiến bạn hưng phấn rất nhanh chóng, vì môi là một trong những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể. Theo các nhà khoa học Pháp, những nụ hôn cháy bỏng có thể đánh thức ngay lập tức hệ thống thần kinh và các tuyến nội tiết - những trung tâm sản xuất ra các hooc-môn mang đến sự hưng phấn. 

Bí quyết phòng the: Sex chớp nhoáng nhưng vẫn nồng nàn
Nụ hôn là một yếu tố không thể thiếu trong mỗi "cuộc yêu" - Ảnh: Internet

Những nụ hôn cũng sẽ khiến "cuộc vui" không chỉ đơn thuần là vấn đề sinh lý mà còn tạo cho cả hai bạn cảm giác yêu và gắn kết với nhau hơn. Vì vậy, dù vội thế nào cũng đừng bỏ qua một phần quan trọng của màn dạo đầu này nhé.

Mọi thời điểm đều có thể "yêu"

Các nhà tâm lý cho biết, bất cứ lúc nào "chuyện ấy" cũng có thể xảy ra chứ không nhất định phải thực hiện theo một thời khóa biểu.

Vì thế, hãy tận dụng tất cả những khoảnh khắc cả hai ở bên cạnh nhau, đôi khi chỉ cần 15 phút thôi, bạn và người ấy cũng đã có thể có trọn vẹn một "cuộc yêu" chớp nhoáng nhưng vẫn nồng nàn.

Bí quyết phòng the: Sex chớp nhoáng nhưng vẫn nồng nàn
"Chuyện ấy" có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khi các cặp đôi ở cạnh nhau - Ảnh: Internet

Địa điểm không bắt buộc

Không ai bắt buộc "chuyện ấy" phải diễn ra ở phòng ngủ, các cặp đôi có thể thử thay đổi ở những địa điểm khác để thay đổi cảm xúc.

Ngoài ra, khi cả hai cùng bận bịu thì hãy nên thử những nơi thuận tiện hơn như phòng khách, ghế sofa, nhà bếp, trong văn phòng, xe ô tô, khách sạn, hồ bơi... hoặc bất cứ nơi nào mà bạn muốn, miễn là "chuyện ấy" làm thỏa mãn và an toàn cho cả hai.

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