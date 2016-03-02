Bí kíp giúp bạn kéo dài cơn cực khoái

Thời gian kéo dài một cơn cực khoái có thể kéo dài hàng chục phút hoặc hàng giờ, đem lại cảm giác sung sướng với những xúc cảm mãnh liệt cho các cặp đôi. Say đây là một số bí kíp giúp bạn đạt cực khoái kéo dài:

Theo các chuyên gia tình dục, những người đạt được cơn cực khoái kéo dài thường có xu hướng lạc quan, yêu đời, dễ chịu và có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Đầu tư cho màn dạo đầu

Các chuyên gia tình dục cho rằng, các cặp đôi muốn đạt được cực khoái dài hơn thì nên đầu tư cho màn dạo đầu kỹ hơn. Hãy nhớ chăm sóc những điểm nóng trên cơ thể của người bạn đời, nhớ vuốt ve, mơn trớn, làm nóng cơ thể, thích thích ham muốn trước khi “nhập cuộc”. Cả hai nên phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, đừng mải theo ham muốn của bản thân. Ngoài ra, hãy tập trung năng lượng của cơ thể từ vòng ba trở xuống, bạn sẽ thấy được những kết quả đáng ngạc nhiên.

Trang bị kiến thức giới tính

Muốn cuộc sống chăn gối vợ chồng mặn nồng thì điều quan trọng là cả hai cần tìm hiểu và trang bị đầy đủ cho mình những kiến thức về giới tính, những “kỹ thuật” cũng như các kỹ năng tình dục khiến đối phương phải mê mệt, không cưỡng lại nổi.

Thả lỏng cơ thể

Cuộc “yêu” của bạn sẽ thăng hoa nếu cả hai biết cách thả lỏng cơ thể. Khi lên giường, cả hai nên gạt bỏ những lo lắng, căng thẳng của cuộc sống, những ưu tư cơm áo gạo tiền nên bỏ qua một bên. Chỉ khi đầu óc trống rỗng, thư thái, cơ thể được thả lỏng thì “chuyện ấy” mới đạt được khoái cảm.

Luyện tập thể thao

Một phần quan trọng không kém để đạt cực khoái kéo dài là thường xuyên luyện tập cho phần cơ của khung xương chậu. Điều này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai hơn mà còn giúp đẩy mạnh những cơn cực khoái. Luyện tập một môn thể thao nào để rèn luyện sức khỏe cũng chính là cách giúp bạn đạt được khoái cảm trong chuyện chăn gối.

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