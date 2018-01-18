Bác sĩ tiết lộ thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất cho chị em

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình , TS.BS Lê Thị Thu Hà (Trưởng khoa Sản N1- Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, chị em phụ nữ có thể quan hệ sớm nhất là 6 tuần sau khi sinh. Đây là thời an toàn vì lúc này cơ quan sinh dục của người phụ nữ đã trở lại trạng thái bình thường, sản dịch không còn tiết ra và vết may tầng sinh môn hoặc vết mổ lấy thai đã lành, không còn đau nữa.

Sau thời gian dài kiêng cữ, nhiều ông chồng khá nóng lòng để được gần gũi với vợ nhưng băn khoăn sau khi sinh bao lâu thì quan hệ sẽ an toàn. Một số chị em cũng mong được ân ái cùng chồng sau khi sinh càng sớm càng tốt để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Riêng đối với các chị em sinh mổ, nhiều người cần đợi lâu hơn 6 tuần vì quá trình phục hồi ở vùng bụng cần nhiều thời gian hơn so với sinh thường.

Bác sĩ Thu Hà cũng cảnh báo các vợ chồng tuyệt đối không nên làm "chuyện ấy" trước thời gian an toàn trên. Bởi nếu quan hệ quá sớm hơn, lúc ấy sản dịch vẫn còn và vết may chưa kịp lành có thể gây ra một số nguy hiểm như rách vết may tầng sinh môn gây chảy máu, thậm chí nhiễm trùng trong khi gần gũi.

Một số chị em có thể cảm thấy đau hoặc ngứa râm ran ở vùng vết mổ và các khu vực xung quanh nhiều tháng trời. Vì vậy, bạn cần kiêng quan hệ trước khi cơ thể bình phục trở lại.

Những lưu ý khi quan hệ lần đầu sau khi sinh

Nhiều cặp vợ chồng tin rằng, việc làm "chuyện ấy" trong khoảng 6 tháng sau khi sinh sẽ an toàn và đảm bảo không mang thai. Tuy nhiên, theo bác sĩ Thu Hà, trong thời gian này các cặp vợ chồng vẫn nên sử dụng các biện pháp an toàn như bao cao su hoặc thuốc tránh thai dành cho phụ nữ đang cho con bú để tránh kết quả không như mong muốn.

Để "chuyện ấy" hoàn hảo sau sinh, hai vợ chồng nên chuẩn bị tâm lý vì cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi so với trước khi có con - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi "yêu" ở giai đoạn này, các ông chồng phải dùng những động tác nhẹ nhàng vì bộ phận sinh dục nữ tuy đã gần như bình thường nhưng niêm mạc âm đạo vẫn còn mỏng nên dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, ở giai đoạn sau sinh này cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi so với trước khi mang thai như bầu ngực sẽ tiết sữa khi chạm vào gây đau đớn, do đó cần tránh những động tác chạm mạnh vào vùng này.

Nhiều chị em thấy mất hưng phấn khi ân ái cùng bạn đời vì tự ti về cơ thể cũng như do mệt mỏi. Do đó, các ông chồng không nên ép buộc quan hệ khi vợ chưa sẵn sàng vì điều này có thể khiến các chị em bị trầm cảm hoặc lãnh cảm với "chuyện ấy" sau này.

Biết thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất, hy vọng tình cảm của vợ chồng bạn ngày càng thắm thiết hơn.