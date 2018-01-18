Bác sĩ tiết lộ thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất cho chị em

Chuyện vợ chồng 18/01/2018 11:49

Để vừa bảo vệ sức khỏe người mẹ vừa không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, các cặp vợ chồng nên biết thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ tiết lộ.

Thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất

Sau thời gian dài kiêng cữ, nhiều ông chồng khá nóng lòng để được gần gũi với vợ nhưng băn khoăn sau khi sinh bao lâu thì quan hệ sẽ an toàn. Một số chị em cũng mong được ân ái cùng chồng sau khi sinh càng sớm càng tốt để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bác sĩ tiết lộ thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất cho chị em - Ảnh 1
Thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn là vấn đề được nhiều cặp vợ chồng quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, TS.BS Lê Thị Thu Hà (Trưởng khoa Sản N1- Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, chị em phụ nữ có thể quan hệ sớm nhất là 6 tuần sau khi sinh. Đây là thời an toàn vì lúc này cơ quan sinh dục của người phụ nữ đã trở lại trạng thái bình thường, sản dịch không còn tiết ra và vết may tầng sinh môn hoặc vết mổ lấy thai đã lành, không còn đau nữa.

Bác sĩ Thu Hà cũng cảnh báo các vợ chồng tuyệt đối không nên làm "chuyện ấy" trước thời gian an toàn trên. Bởi nếu quan hệ quá sớm hơn, lúc ấy sản dịch vẫn còn và vết may chưa kịp lành có thể gây ra một số nguy hiểm như rách vết may tầng sinh môn gây chảy máu, thậm chí nhiễm trùng trong khi gần gũi.

Bác sĩ tiết lộ thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất cho chị em - Ảnh 2
Không nên quan hệ sớm hơn 6 tuần sau khi sinh vì có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Riêng đối với các chị em sinh mổ, nhiều người cần đợi lâu hơn 6 tuần vì quá trình phục hồi ở vùng bụng cần nhiều thời gian hơn so với sinh thường.

Một số chị em có thể cảm thấy đau hoặc ngứa râm ran ở vùng vết mổ và các khu vực xung quanh nhiều tháng trời. Vì vậy, bạn cần kiêng quan hệ trước khi cơ thể bình phục trở lại.

Những lưu ý khi quan hệ lần đầu sau khi sinh

Nhiều cặp vợ chồng tin rằng, việc làm "chuyện ấy" trong khoảng 6 tháng sau khi sinh sẽ an toàn và đảm bảo không mang thai. Tuy nhiên, theo bác sĩ Thu Hà, trong thời gian này các cặp vợ chồng vẫn nên sử dụng các biện pháp an toàn như bao cao su hoặc thuốc tránh thai dành cho phụ nữ đang cho con bú để tránh kết quả không như mong muốn.

Bác sĩ tiết lộ thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất cho chị em - Ảnh 3
Để "chuyện ấy" hoàn hảo sau sinh, hai vợ chồng nên chuẩn bị tâm lý vì cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi so với trước khi có con - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi "yêu" ở giai đoạn này, các ông chồng phải dùng những động tác nhẹ nhàng vì bộ phận sinh dục nữ tuy đã gần như bình thường nhưng niêm mạc âm đạo vẫn còn mỏng nên dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, ở giai đoạn sau sinh này cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi so với trước khi mang thai như bầu ngực sẽ tiết sữa khi chạm vào gây đau đớn, do đó cần tránh những động tác chạm mạnh vào vùng này.

Nhiều chị em thấy mất hưng phấn khi ân ái cùng bạn đời vì tự ti về cơ thể cũng như do mệt mỏi. Do đó, các ông chồng không nên ép buộc quan hệ khi vợ chưa sẵn sàng vì điều này có thể khiến các chị em bị trầm cảm hoặc lãnh cảm với "chuyện ấy" sau này.

Biết thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất, hy vọng tình cảm của vợ chồng bạn ngày càng thắm thiết hơn.

Nếu thấy "chuyện vợ chồng" không còn hứng thú và muốn né tránh, hãy xem ngay những điều này để cứu vãn

Nếu thấy "chuyện vợ chồng" không còn hứng thú và muốn né tránh, hãy xem ngay những điều này để cứu vãn

Có không ít người lại né tránh "chuyện ấy" vì nhiều lý do mà không biết rằng sex là một phần của cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Còn bạn thì sao?

Xem thêm
Từ khóa:   'chuyện ấy' thời gian quan hệ sau khi sinh chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 23 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 24 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 54 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?