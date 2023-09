Bác sĩ tiết lộ thời gian quan hệ sau khi sinh an toàn nhất cho chị em

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình , TS.BS Lê Thị Thu Hà (Trưởng khoa Sản N1- Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, chị em phụ nữ có thể quan hệ sớm nhất là 6 tuần sau khi sinh. Đây là thời an toàn vì lúc này cơ quan sinh dục của người phụ nữ đã trở lại trạng thái bình thường, sản dịch không còn tiết ra và vết may tầng sinh môn hoặc vết mổ lấy thai đã lành, không còn đau nữa.

Sau thời gian dài kiêng cữ, nhiều ông chồng khá nóng lòng để được gần gũi với vợ nhưng băn khoăn sau khi sinh bao lâu thì quan hệ sẽ an toàn. Một số chị em cũng mong được ân ái cùng chồng sau khi sinh càng sớm càng tốt để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bác sĩ Thu Hà cũng cảnh báo các vợ chồng tuyệt đối không nên làm "chuyện ấy" trước thời gian an toàn trên. Bởi nếu quan hệ quá sớm hơn, lúc ấy sản dịch vẫn còn và vết may chưa kịp lành có thể gây ra một số nguy hiểm như rách vết may tầng sinh môn gây chảy máu, thậm chí nhiễm trùng trong khi gần gũi.

Không nên quan hệ sớm hơn 6 tuần sau khi sinh vì có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Riêng đối với các chị em sinh mổ, nhiều người cần đợi lâu hơn 6 tuần vì quá trình phục hồi ở vùng bụng cần nhiều thời gian hơn so với sinh thường.