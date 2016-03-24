Ăn những thực phẩm này thường xuyên, "bản lĩnh" đàn ông sẽ tăng lên đáng kể

Dưa hấu là một loại quả kích thích tình dục. Chế biến loại nước uống tăng lực từ dưa hấu bằng cách ép lấy nước, sau đó đun sôi và cho thêm nước cốt chanh vào rồi khuấy đều, để nguội và thưởng thức. Có thể trữ trong tủ lạnh, hàng ngày uống một vài thìa vào buổi sáng và trước khi ăn tối.

Tỏi rất tốt cho nam giới. Uống cốc nước lọc có vài tép tỏi vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy khi dạ dày trống rỗng. Nếu không uống được nước tỏi, bạn có thể nhai trực tiếp 2 tép tỏi.

Nước ép gừng

Gừng có tác dụng tăng cường lưu thông máu đến tất cả bộ phận của cơ thể. Bộ phận sinh dục hoạt động mạnh mẽ hơn nếu máu được lưu thông tốt. Gừng cũng tốt cho tim mạch, vì vậy hãy uống trà gừng vào buổi sáng và trước khi “yêu” hoặc ăn một miếng gừng tươi mỗi ngày.

Sinh tố chuối

Chuối có chứa kali. Ăn quá mặn sẽ làm chậm sự lưu thông máu, bộ phận sinh dục của đàn ông không thể hoạt động nếu máu không lưu thông tới. Sinh tố chuối là lựa chọn hay cho nam giới muốn cải thiện chuyện yêu bởi nó giúp tăng cường dòng chảy đến khắp cơ thể.

Nước ép rau bina

Rau bina chứa magiê giúp tăng tuần hoàn máu.

Chocolate

Chocolate sản sinh hóa chất hạnh phúc và giúp cơ thể thoát khỏi sự căng thẳng bằng cách thúc đẩy tâm trạng của bạn. Nó cũng tăng cường lưu thông máu đến “vùng kín” và thêm ham muốn tình dục.

Ớt

Loại quả này thúc đẩy sự trao đổi chất và giải phóng endorphins. Đây cũng là một thực phẩm giúp tăng ham muốn tình dục.

Cá

Ăn cá ít nhất ba lần một tuần để bổ sung omega 3 axit béo. Cá là một trong những loại thực phẩm thúc đẩy ham muốn tình dục.