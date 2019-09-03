9 điều tối kỵ nhất trong phòng ngủ, vợ chồng hạnh phúc không bao giờ phạm phải

Theo chuyên gia tình dục, bày tỏ mong muốn để cả hai hòa hợp trong chuyện tình dục là điều cần thiết. Chia sẻ bằng lời nói sẽ làm thức tỉnh những giác quan của cả hai, dần tìm được tiếng nói chung trong chuyện chăn gối. Vợ chồng khi lắng nghe, thấu hiểu nhau hơn, sự hòa hợp trong tình yêu sẽ là nền tảng cho gắn kết tình dục. Nhưng hãy khéo léo với những đòi hỏi có thể động chạm đến điểm yếu của đối phương.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể để những điều này tồn tại trong phòng ngủ của vợ chồng.

Thành thật với nhau trong cảm xúc và cả tình dục là chìa khóa cho sự hòa hợp. Và nếu bạn thấy đối phương giả vờ để khiến bạn hài lòng, hãy tinh tế để họ hiểu điều đó không cần thiết. Quan trọng là cả hai có thể tìm được sự gắn kết, tìm cách thỏa mãn nhất khi gần gũi với nhau.

Trong giao tiếp đời sống vợ chồng, bạn nên thành thật hơn là giả bộ. Bởi đối phương khi luôn có thể nhận ra, từ đó chuyện ái ân cũng sẽ không còn có thể thăng hoa dễ dàng.

Thấy áp lực vì tần suất

Tần suất chuyện ấy của vợ chồng tùy theo nhu cầu của từng người. Nhưng theo nghiên cứu khoa học thì vài lần mỗi tuần sẽ khiến vợ chồng hạnh phúc hơn. Dù vậy, tần suất này cũng tùy thuộc vào sự dung hòa và mong muốn của từng cặp đôi. Không phải nhiều hay ít sẽ tốt mà là làm thế nào để cả hai thấy thoải mái nhất.

Nếu có lúc bạn thấy áp lực về tần suất thân mật do không thật sự muốn, hãy cùng tìm nguyên nhân. Chia sẻ, tìm giải pháp có thể giúp vợ chồng thấu hiểu mong muốn của nhau hơn.

Mang công việc vào phòng ngủ

Dù một ngày làm việc của bạn đã kết thúc tệ thế nào cũng hãy để mọi thứ bên ngoài phòng ngủ. Thăng hoa cảm xúc trong chuyện vợ chồng sẽ giúp xoa dịu những căng thẳng, mệt mỏi từ thế giới bên ngoài.

Chê bai, chỉ trích

Thời điểm trong phòng ngủ chỉ nên để chia sẻ, thể hiện tình cảm dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây được xem là điều cấm kị nhất khi vợ chồng gần gũi với nhau. Thời điểm trong phòng ngủ chỉ nên để chia sẻ, thể hiện tình cảm dành cho nhau. Những lời phàn nàn, chê bai hay chỉ trích sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai.

Thay vì trực tiếp nói điều bạn không hài lòng, hãy đợi thời điểm thích hợp hơn để tinh tế giải thích với đối phương.

Nhắc về người cũ

Chốn phòng ngủ là thế giới riêng của hai vợ chồng, và việc để một lời nói về người thứ ba xen vào thật là thảm họa. Việc nhắc về người cũ sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui, thậm chí là mất hứng, và có thể tệ hơn là xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng.

Gây đau đớn khi quan hệ

Để ý cảm xúc và cảm giác của nhau trong khi gần gũi là điều quan trọng. Tình dục không phải một trong hai thỏa mãn, mà là sự thăng hoa khi cả hai cùng hài lòng. Nếu có đau đớn khi thân mật, hãy chia sẻ và tìm ra cách giải quyết.

Gọi sai tên

Muốn hôn nhân hạnh phúc, từng phút gần gũi nhau vợ chồng đều phải biết giữ lửa yêu không thể tắt - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều cuộc ân ái vì gọi tên sai mà trở thành tranh cãi gay gắt, tạo khoảng cách giữa vợ chồng. Dù rằng người gọi tên sai không hề cố ý, nhưng cũng khiến vợ chồng mất vui khi gần gũi.

Sử dụng điện thoại

Khi sự chú ý của một người chỉ tập trung vào điện thoại thì người còn lại sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Hành xử này trong phòng ngủ chẳng khác gì nói lên rằng đối phương không hề thu hút bằng một chiếc điện thoại.

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng vì khi gần nhau, vợ chồng đã không còn cảm giác thân mật. Vì thế, muốn hôn nhân hạnh phúc, từng phút gần gũi nhau vợ chồng đều phải biết giữ lửa yêu không thể tắt.