Sau đây là 8 công dụng bất ngờ từ các "chiến binh" của các đối tác mà các chị em nên biết.

Không chỉ có tác dụng kết hợp với trứng để tạo thành phôi thai, tinh trùng của nam giới còn có nhiều tác dụng cho nữ giới, từ việc làm đẹp cho đến những lợi ích khác về mặt sức khỏe .

Theo nghiên cứu được tiến hành với 293 sinh viên nữ tại Trường đại học bang New York (Mỹ), phụ nữ làm "chuyện ấy" không có bao cao su ít xuất hiện các dấu hiệu của trầm cảm hơn.

Các chuyên gia cho biết rằng trong "chiến binh" của các ông có thành phần hóa học chống trầm cảm và các chất này sẽ được niêm mạc vùng kín hấp thu nhanh chóng vào máu.

2. Tăng cường sức khỏe sinh sản phụ nữ

Nữ giới "yêu" thường xuyên và hợp lý, nồng độ estrogen sẽ cao hơn những người phụ nữ không hoặc ít quan hệ. Lượng estrogen cao sẽ tăng cường chức năng sinh lý của buồng trứng, giúp điều hòa kinh nguyệt bình thường và hạn chế tình trạng khô hạn ở "cô bé".

3. Cải thiện trí nhớ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, các cặp vợ chồng "yêu" thường xuyên và an toàn có thể giúp ngăn ngừa lão hóa não bộ. Ngoài ra, chúng còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, do đó trí nhớ được cải thiện hơn rất nhiều.

4. Tăng cường hoóc-môn nữ giới

Trong thành phần các "chiến binh" ở nam giới có chứa estrogen, nội tiết tố rất cần thiết cho phụ nữ. Do vậy, làm "chuyện ấy" đều đặn sẽ giúp cho các nàng trở nên trẻ trung, xinh đẹp và tâm trạng vui vẻ, yêu đời hơn.

5. Giúp ngủ ngon

Thường thì nhiều người hay nghĩ rằng "yêu" là một quá trình hoạt động nặng nhọc vì thế nên mọi người thường cảm thấy mệt và dễ đi vào giấc ngủ hơn sau khi ân ái. Tuy nhiên, thực tế điều đó có nguyên nhân là vì trong tinh trùng có chứa melatonin, một chất giúp thư giãn và gây buồn ngủ.

6. Làm đẹp da

Nhiều phụ nữ lâu nay đã truyền tai nhau về tác dụng làm đẹp da, trẻ hóa khuôn mặt bằng tinh trùng. Theo kinh nghiệm chia sẻ của một số chị em, đây là biện pháp làm đẹp tự nhiên, hiệu quả mà không lo gặp phải những phản ứng phụ của hóa chất.

Theo các chuyên gia da liễu, tinh trùng của nam giới chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho da, chẳng hạn như vitamin B12 có thể làm trẻ hóa làn da phụ nữ. Ngoài ra, trong tinh chất của các quý ông còn có vitamin C giúp nuôi dưỡng các chuỗi protein, giúp liên kết các mô tế bào. Ngoài ra, đấy cũng là nơi cung cấp chất chống oxy hóa, giúp thải bớt các độc tố trong cơ thể, giúp da mặt giảm đi những nếp nhăn, làm căng da.

7. Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

Tinh dịch ở nam giới có khả năng làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim tương đối hiệu quả, vì trong tinh trùng có chất giúp điều tiết và cân bằng adrenaline - chất gây co mạch, làm cản trở sự lưu thông của dòng máu, dẫn đến các cơn nhồi máu cơ tim nguy hiểm.

8. Nguồn cung cấp vitamin

Chỉ 15ml tinh dịch nhưng có tới hơn 200 loại protein cùng vitamin và khoáng chất như canxi, kali, magie, kẽm, vitamin C… đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, hàm lượng các loại vitamin còn phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng người đàn ông.