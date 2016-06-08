5 bí mật về cực khoái ở phụ nữ mà đàn ông chưa biết

Trong thực tế, ở người phụ nữ có nhiều khoái cảm khác nhau. Các cơn khoái cảm cực độ ở người đàn ông thường thuộc loại “đòi hỏi tất cả nỗ lực” – sự căng thẳng được gia tăng cực độ, tiếp đến là tình trạng khoan khoái có tính cách bộc phát.

Nếu đủ sức khỏe và hứng thú, trong một đêm phụ nữ có thể tham gia nhiều “trận chiến” và đạt cực khoái nhiều lần. Còn đàn ông ngay cả khi đạt cực khoái, họ cũng phải cần kèm theo một "lời động viên" trước khi quay lại cuộc chiến lần 2.

Phụ nữ cũng có loại khoái cảm này như đàn ông, nhưng họ cũng có khả năng “bay là là” nữa. Đây là một chuỗi những cơn khoái cảm gồm sự gia tăng nhanh cường độ kèm theo sự thư giãn cũng đến nhanh như vậy, ngay lập tức lại đến một đợt khác. Phần lớn đàn ông đều rất khó có thể làm phụ nữ thoả mãn một cách hết mức, nhất là những người yếu sinh lý.

Tác động này giống như một viên sỏi dẹt lướt trên ngọn sóng. Các đỉnh cao và các thung lũng không bao giờ sâu bằng cơn khoái cảm cực độ đầy đủ, nhưng sự thỏa mãn cũng mãnh liệt như nhau. Phần lớn những cơn khoái cảm của phụ nữ điều thuộc loại “lướt qua” như vậy.

Phụ nữ có nhiều cách đạt cực khoái khác nhau

Phụ nữ có nhiều cách đạt cực khoái và mỗi thứ sẽ mang lại hương vị cảm giác ngọt ngào khác nhau. Chị em có thể có những khoái cảm khi được vuốt ve âu yếm vú hay âm vật mà đôi khi không cần sự thâm nhập vào bên trong. Điều đó cho thấy phụ nữ có cực khoái ở nhiều điểm khác nhau trên cơ thể. Còn cực khoái nam giới liên quan đến dương vật đi vào một cái gì đó.

Phụ nữ có thể giả vờ đạt cực khoái

Cực khoái ở phụ nữ đôi khi chỉ là giả vờ. Dĩ nhiên ở nam cũng có thể có nhưng khó hơn nhiều vì con đường để đạt cực khoái ở nam giới là nhanh và ‘thẳng tắp’, còn ở nữ giới thì quanh co và gập ghềnh hơn nhiều.

Phụ nữ có xu hướng giả vờ lên đỉnh, mục đích chính là vì muốn nam giới cảm thấy thỏa mãn hơn khi kết thúc quan hệ tình dục. Đôi khi những cố gắng của nam giới không thể làm cho nàng đạt cực khoái, vì vậy, nàng phải giả vờ để “động viên” chàng. Cũng có nhiều trường hợp, nhiều phụ nữ tin rằng nếu họ giả vờ đạt cực khoái thì đó sẽ là một sự khích lệ rất lớn dành cho chàng và chàng sẽ hưng phấn hơn, giỏi hơn trong chuyện đó.

Nói cách khác, với nhiều phụ nữ, đây là một lời cổ vũ để chàng tiếp tục một cách hăng say hơn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chuyện này sẽ chỉ khiến nam giới tiếp tục phạm phải những sai lầm trong “chuyện ấy” và không thể đưa được phụ nữ lên đỉnh. Chị em nên góp ý thẳng thắn giúp quý ông “sửa sai” và tìm cách khắc phục trong những lần giao ban tiếp theo.

Thủ dâm giúp phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng hơn

Theo nhiều nhà nghiên cứu, thủ dâm là cách dễ dàng nhất để phụ nữ có thể học để đạt tới khoái cảm, nó cũng giúp rất nhiều cho cuộc giao hợp thực sự. Thông qua thủ dâm, phụ nữ có thể hiểu rõ về cơ thể mình hơn rồi truyền đạt lại cho người đàn ông bằng những tín hiệu của riêng bạn để anh ấy hiểu, ví dụ anh ấy cần kích thích ở đâu, mạnh, nhẹ như thế nào để bạn đạt được nhiều khoái cảm hơn.

Khoái cảm giúp phụ nữ giảm đau khi hành kinh và tăng hưng phấn

Theo nghiên cứu của trường Đại học Virginia, khoái cảm gia tăng hormone Estrogen, giúp phụ nữ yêu đời và dễ chịu hơn khi đau bụng kinh. Khi cơ thể đạt cực khoái sẽ giúp cơ thể tiết ra endorphins – một loại dịch thể giảm đau, chống buồn bán.

Bên cạnh đó, khi phụ nữ đạt được cực khoái, hormone Oxytocin giúp chị em hưng phấn được tiết ra tăng gấp 5 lần.

Lý Nguyễn (tổng hợp)