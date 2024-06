Muốn mua được chôm chôm hạt nhỏ, tróc vỏ, thịt dày cùi, ngọt lịm chỉ cần đúng 1 mẹo, chọn 10 quả ngon cả 10

Chôm chôm là một trong những loại trái cây nhiệt đới phổ biến và được yêu thích nhất tại Việt Nam. Với hương vị ngọt ngào, mọng nước và giá trị dinh dưỡng cao, chôm chôm không chỉ là món tráng miệng tuyệt vời mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quả chôm chôm rất tốt cho sức khỏe do chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, đồng, kali, calcium…Trên thị trường có nhiều loại chôm chôm khác nhau, do đó kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ là điều cần thiết để luôn mua được những quả ngon nhất để ăn hoặc biếu tặng, thắp hương. Có 3 loại chôm chôm phổ biến.