Top con giáp có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong 3 tháng tới

Tuổi Mão dù đã cố gắng rất nhiều nhưng trong thời gian 3 tháng tới đây, con giáp này gặp không ít họa thị phi, tiền bạc hao hụt vì kinh doanh không như ý. Đặc biệt là chuyện tình cảm của bạn cực kì ảm đạm. Người ấy và bạn dường như đã cạn kiệt tình yêu, không còn muốn vui vẻ, ân ái nữa. Vậy nên bạn cũng cảm thấy chán nản cuộc hôn nhân này.

Thời gian này nên cố gắng xem lại bản thân, sống bản lĩnh, chịu khó học hỏi kiến thức để làm việc tốt hơn nhé. Đôi lúc cũng phải liều lĩnh một chút để có thể biến mình trở nên khác biệt trong mắt người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Dậu gần đây tình yêu không được như ý, có kẻ cố tình xen vào mối quan hệ của hai người. Nếu bạn thực sự quan tâm tới mối quan hệ này thì hãy chú ý tìm ra sự thật, đừng để hiểu lầm ngày càng sâu sắc, tình yêu cũng vì vậy mà tan nát.

Tiền bạc không thông, cho vay rồi không lấy lại được. Vừa mất tình cảm vừa mất tiền, bạn thực sự cảm thấy hụt hẫng, mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu cố gắng làm việc thì có thể lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, bạn vì cảm thấy tự ti mà không cố gắng phấn đấu. Cứ tiếp tục như vậy thì công việc của bạn cũng bị cấp trên đánh giá thấp.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu xui xẻo vì có người vay tiền không trả làm bạn cực kì hoang mang. Đó là số tiền bạn đã dành dụm rất lâu và đang có kế hoạch đầu tư làm ăn. Giờ không đòi được thì không biết phải làm cách nào để lo liệu.

Hôn nhân rạn nứt, có người thứ ba từ lâu đã ngấm ngầm xen vào mối quan hệ gia đình bạn, muốn phá vỡ hạnh phúc này. Chỉ cần bạn chủ quan, người ấy sẽ cướp mất bạn đời của bạn. Vậy nên phải xác định rõ bạn có cần cuộc hôn nhân này hay không.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.