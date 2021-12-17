TOP 4 con giáp thời tới cản không kịp từ 30 tuổi trở đi, sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh két sắt đựng không hết

12 con giáp tử vi 17/12/2021 06:58

Theo tử vi 12 con giáp tiết lộ, từ 30 tuổi trở đi có 4 con giáp vượng vận quý nhân thời tới cản không kịp sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh két sắt đựng không hết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có sự mạnh mẽ, can đảm và tự chủ. Khi đối mặt với khó khăn, thử thách và cơ hội, họ đều giữ được sự bình tĩnh để suy tính kỹ càng. Tuổi Dần thường được đánh giá là trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi.

30 tuổi là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tuổi Dần. Những việc liên quan đến tiền bạc, tài chính của tuổi Dần đều hứa hẹn có nhiều điềm sáng, diễn ra suôn sẻ hơn giai đoạn trước đó. Những khó khăn sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, tuổi Dần sẽ có những bước tiến mới và giúp cuộc sống ngày một sung túc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tinh thần sáng suốt, làm gì cũng cẩn thận, không bao giờ bỏ qua điều gì dù là tiểu tiết. Họ khéo léo và có sự nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Tử vi nói rằng con giáp này sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời.

Bước sang tuổi 30, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều hứa hẹn tích cực. Tài lộc rủng rỉnh, con giáp này có thể thành công trong nhiều lĩnh vực. Khi gặp khó khăn, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.

TOP 4 con giáp thời tới cản không kịp từ 30 tuổi trở đi, sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh két sắt đựng không hết - Ảnh 1
Bước sang tuổi 30, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều hứa hẹn tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường chăm chỉ, thật thà và luôn nhường nhịn người khác. Họ có trái tim nhân hậu. Đôi khi lời nói của họ không được khéo léo nhưng lại rất chân thành. Tuổi Sửu thường giữ phong độ ổn định trong mọi việc.

Theo tử vi, từ tuổi 30 trở đi, Sửu sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nhưng đổi lại thành quả nhận về rất xứng đáng. Vận quý nhân của con giáp này tăng lên, đi đâu, làm gì cũng thuận lợi hơn, có người đưa đường chỉ lối. Vận trình của người tuổi Sửu càng về sau càng hanh thông, nhờ đó mà cuộc sống ngày một thăng tiến, khẳng định được vị trí của mình trong công việc cũng như có chỗ đứng trong xã hội.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có sự tự tin, mạnh dạn. Họ tin rằng mình có thể đạt được những mục tiêu mà bản thân đặt ra. Con giáp này luôn nỗ lực, phấn đấu để biến những mục tiêu đó trở thành hiện thực.

Tử vi nói rằng 30 là độ tuổi sung sức và may mắn nhất của người tuổi Dậu. Đây là thời điểm vận trình hanh thông, dù lựa chọn làm gì cũng gặp hung hóa cát, nhận được thành công như mong đợi.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Cuối năm 2021, ‘THỜI ĐIỂM VÀNG’ giúp 2 con giáp công thành danh toại, cùng nắm tay nhau hưởng trọn vinh hoa phú quý

Cuối năm 2021, ‘THỜI ĐIỂM VÀNG’ giúp 2 con giáp công thành danh toại, cùng nắm tay nhau hưởng trọn vinh hoa phú quý

Theo tử vi 12 con giáp thì khoảng thời gian cuối năm 2021 chính là ‘Thời Điểm Vàng’ để 2 con giáp này bứt phá. Nhờ được quý nhân phù trợ mà sự nghiệp thuận lợi, có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp sự nghiệp thành công con giáp tiền tài rủng rỉnh con giáp vượng vận quý nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 57 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy