15 ngày tới, những con giáp cẩn thận gia đình rạn nứt, làm ăn thất bát

12 con giáp tử vi 10/06/2022 09:40

Trong thời gian tới đây đặc biệt là 15 ngày cuối tháng, những con giáp này khó tránh họa thị phi.

Tuổi Thân

15 ngày tới, những con giáp cẩn thận gia đình rạn nứt, làm ăn thất bát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cố gắng chăm sóc bản thân mình, gần đây sức khỏe vô cùng sa sút. Nếu không chú ý thì bệnh tình có thể sẽ nặng hơn đó. Thời gian này nhất là trong 15 ngày tới đây, sự nghiệp sa sút.

Làm việc không cẩn thận khiến cho bạn bị cấp trên không còn tín nhiệm nữa. Nếu không chỉn chu công việc hơn thì rất có thể vị trí hiện tại cũng không giữ được đâu nhé.

Tuổi Tý

15 ngày tới, những con giáp cẩn thận gia đình rạn nứt, làm ăn thất bát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tý là người tính tình nóng nảy, bộp chộp nên làm việc gì cũng bị mắc lỗi. Trong những ngày cuối tháng 6 này bạn gặp phải họa thị phi khi mắc một lỗi mà phải đền bù một số tiền lớn. Điều này khiến cho bạn lao đao, sợ mất đi vị trí tốt trong công việc.

Có người ném đá giấu tay, nói xấu sau lưng bạn làm cho bạn bị sốc toàn tập. Đây là người bạn vốn tin tưởng nhưng không ngờ lại bị phản bội. Thất vọng về tình cảm và công việc làm cho bạn thực sự xuống dốc. 

Tuổi Thìn

15 ngày tới, những con giáp cẩn thận gia đình rạn nứt, làm ăn thất bát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thìn tính tình vui vẻ, hòa đồng, ăn nói dễ nghe. Người này thông minh, làm việc gì cũng thành công. Tuy nhiên chính vì sự bao dung của mình nên con giáp này có nguy cơ gặp phải kẻ tiểu nhân, thích quấy phá sự nghiệp của bạn. Họ thực sự không thích việc bạn có được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây gọi là ghen ăn tức ở. 

Bạn cần phải chú ý những lời đường mật của người bên cạnh mình, đừng bao giờ tin tuyệt đối nhé. Có những kẻ bằng mặt mà không bằng lòng đâu đó. Tiền bạc càng phải chú ý kẻo vay mà không có trả. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tình tiền công việc được cải thiện, 3 con giáp tiền đầy két, tình đầy tim vào Rằm tháng 6 tới

Tình tiền công việc được cải thiện, 3 con giáp tiền đầy két, tình đầy tim vào Rằm tháng 6 tới

Đối với 3 con giáp này, từ Rằm tháng 6 trở đi, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ viên mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp gặp vận đen con giáp gặp vận đen đeo bám con giáp tiền tài bế tắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 53 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 53 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng