15 ngày tới, những con giáp cẩn thận gia đình rạn nứt, làm ăn thất bát

Trong thời gian tới đây đặc biệt là 15 ngày cuối tháng, những con giáp này khó tránh họa thị phi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cố gắng chăm sóc bản thân mình, gần đây sức khỏe vô cùng sa sút. Nếu không chú ý thì bệnh tình có thể sẽ nặng hơn đó. Thời gian này nhất là trong 15 ngày tới đây, sự nghiệp sa sút.

Làm việc không cẩn thận khiến cho bạn bị cấp trên không còn tín nhiệm nữa. Nếu không chỉn chu công việc hơn thì rất có thể vị trí hiện tại cũng không giữ được đâu nhé.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tý là người tính tình nóng nảy, bộp chộp nên làm việc gì cũng bị mắc lỗi. Trong những ngày cuối tháng 6 này bạn gặp phải họa thị phi khi mắc một lỗi mà phải đền bù một số tiền lớn. Điều này khiến cho bạn lao đao, sợ mất đi vị trí tốt trong công việc.

Có người ném đá giấu tay, nói xấu sau lưng bạn làm cho bạn bị sốc toàn tập. Đây là người bạn vốn tin tưởng nhưng không ngờ lại bị phản bội. Thất vọng về tình cảm và công việc làm cho bạn thực sự xuống dốc.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Thìn tính tình vui vẻ, hòa đồng, ăn nói dễ nghe. Người này thông minh, làm việc gì cũng thành công. Tuy nhiên chính vì sự bao dung của mình nên con giáp này có nguy cơ gặp phải kẻ tiểu nhân, thích quấy phá sự nghiệp của bạn. Họ thực sự không thích việc bạn có được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây gọi là ghen ăn tức ở.

Bạn cần phải chú ý những lời đường mật của người bên cạnh mình, đừng bao giờ tin tuyệt đối nhé. Có những kẻ bằng mặt mà không bằng lòng đâu đó. Tiền bạc càng phải chú ý kẻo vay mà không có trả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/15-ngay-toi-nhung-con-giap-can-than-gia-dinh-ran-nut-lam-an-that-bat-475184.html