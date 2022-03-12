10 ngày tới "quý nhân quay lưng, tiểu nhân ngáng đường" 3 con giáp sự nghiệp bấp bênh, tiền tài lận đận, cẩn thận trắng tay

12 con giáp tử vi 12/03/2022 10:03

3 con giáp sau đây là những tuổi gặp hạn vào thời gian tới. Nếu cứ chủ quan, làm việc gì cũng không chú ý thì sớm muộn vận đen sẽ kéo tới, mất cửa mất nhà, tán gia bại sản.

Tuổi Sửu

Thời gian tới, những người tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Sửu luôn cố gắng hết mình nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu như bạn nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ giảm đi ít nhiều rủi ro.

Trong đường tình duyên nếu như đã kết hôn thì nên thận trọng kẻo hôn nhân nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng xung đột thường xuyên với người thân khiến bạn mệt đầu. Về phương diện sức khỏe khi bạn đi ra ngoài tránh đi lại xe cộ đường dài, tránh vào chỗ tối, kẻo gây tai nạn, hại mình. 

10 ngày tới 'quý nhân quay lưng, tiểu nhân ngáng đường' 3 con giáp sự nghiệp bấp bênh, tiền tài lận đận, cẩn thận trắng tay - Ảnh 1

Tuổi Tỵ

Năm 2022 mà đặc biệt là nửa đầu năm chính là thời điểm không mong muốn nhất với người tuổi Tỵ. Dù bỏ ra không ít công sức, cố gắng vì sự nghiệp nhưng tất cả đều trở thành công cốc vì bị kẻ tiểu nhân hãm hại, cướp công.

Thậm chí, còn dễ bị lừa đến mất trắng cả tiền tài lẫn địa vị. Vì quá buồn bã mà con giáp này trở nên stress, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, rơi vào bế tắc mãi không thoát ra được. Nếu muốn mọi thứ khởi sắc, phải chờ tới những ngày cuối cùng của năm 2022 hoặc bước sang 2023.

10 ngày tới 'quý nhân quay lưng, tiểu nhân ngáng đường' 3 con giáp sự nghiệp bấp bênh, tiền tài lận đận, cẩn thận trắng tay - Ảnh 2

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong năm 2022 cũng rất dễ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do tranh cãi phát sinh trong công việc. Mâu thuẫn với đồng nghiệp không tốt cho sự thăng tiến, phát triển.

Lời khuyên cho con giáp này là nên biết thích ứng với mọi sự thay đổi, cần khéo léo trong giải quyết mọi xung đột, không nên nóng vội kẻo xôi hỏng bỏng không. Ngoài ra, cũng nên tiết kiệm chi tiêu, không nên hoang phí để tránh gặp cảnh túng thiếu khi đối mặt với cảnh thất nghiệp.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Top 4 con giáp muốn nghèo cũng khó! Thần Tài bao quanh, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình

Top 4 con giáp muốn nghèo cũng khó! Thần Tài bao quanh, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình

Cuộc sống bằng phẳng, vận may trời cho, quý nhân phù trợ là những cụm từ để nói đến 4 con giáp có số làm giàu, chẳng mấy chốc cũng thành đại gia này đây.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 co n giáp 12 con giap may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời