10 ngày tới "quý nhân quay lưng, tiểu nhân ngáng đường" 3 con giáp sự nghiệp bấp bênh, tiền tài lận đận, cẩn thận trắng tay

3 con giáp sau đây là những tuổi gặp hạn vào thời gian tới. Nếu cứ chủ quan, làm việc gì cũng không chú ý thì sớm muộn vận đen sẽ kéo tới, mất cửa mất nhà, tán gia bại sản.

Tuổi Sửu

Thời gian tới, những người tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Sửu luôn cố gắng hết mình nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu như bạn nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ giảm đi ít nhiều rủi ro.

Trong đường tình duyên nếu như đã kết hôn thì nên thận trọng kẻo hôn nhân nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng xung đột thường xuyên với người thân khiến bạn mệt đầu. Về phương diện sức khỏe khi bạn đi ra ngoài tránh đi lại xe cộ đường dài, tránh vào chỗ tối, kẻo gây tai nạn, hại mình.

Tuổi Tỵ

Năm 2022 mà đặc biệt là nửa đầu năm chính là thời điểm không mong muốn nhất với người tuổi Tỵ. Dù bỏ ra không ít công sức, cố gắng vì sự nghiệp nhưng tất cả đều trở thành công cốc vì bị kẻ tiểu nhân hãm hại, cướp công.

Thậm chí, còn dễ bị lừa đến mất trắng cả tiền tài lẫn địa vị. Vì quá buồn bã mà con giáp này trở nên stress, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, rơi vào bế tắc mãi không thoát ra được. Nếu muốn mọi thứ khởi sắc, phải chờ tới những ngày cuối cùng của năm 2022 hoặc bước sang 2023.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong năm 2022 cũng rất dễ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do tranh cãi phát sinh trong công việc. Mâu thuẫn với đồng nghiệp không tốt cho sự thăng tiến, phát triển.

Lời khuyên cho con giáp này là nên biết thích ứng với mọi sự thay đổi, cần khéo léo trong giải quyết mọi xung đột, không nên nóng vội kẻo xôi hỏng bỏng không. Ngoài ra, cũng nên tiết kiệm chi tiêu, không nên hoang phí để tránh gặp cảnh túng thiếu khi đối mặt với cảnh thất nghiệp.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Top 4 con giáp muốn nghèo cũng khó! Thần Tài bao quanh, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình Cuộc sống bằng phẳng, vận may trời cho, quý nhân phù trợ là những cụm từ để nói đến 4 con giáp có số làm giàu, chẳng mấy chốc cũng thành đại gia này đây.

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