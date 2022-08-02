Xe buýt mất lái tông thẳng vào trạm xăng rồi va chạm liên hoàn với hai chiếc xe khác, hành khách hoảng loạn tháo chạy

Rất may là sau vụ việc kinh hoàng này không có ai bị thương nặng kể cả hành khách trên xe buýt cũng như người ở trạm xăng. Sự việc xảy ra vào ngày 20/7, tại một trạm xăng ở Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

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