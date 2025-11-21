Xe buýt chở 37 hành khách đã đâm vào cầu trước khi lật và rơi xuống sông khiến 13 người tử vong thương tâm

Vụ việc xảy ra vào lúc 3h sáng 20/11, tại cầu O Prasat, thôn Cheyy, xã Ko Koh, huyện Santuk, tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Chính quyền đã kéo chiếc xe ra khỏi mặt nước và tìm thấy 13 người chết và 24 người bị thương.

