Tai nạn thương tâm: 6 thanh niên tử vong khi ô tô rơi xuống vực sâu 150 mét

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quận Raigad, Maharashtra, Ấn Độ, sau khi một chiếc SUV lao xuống vực sâu ở khu vực Tamhini Ghat. Xe chở một nhóm 6 thanh niên từ Pune đang trên đường đến Konkan vào đêm muộn, đã được phát hiện ở độ sâu gần 150 mét vào ngày 20/11.
Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

