Thót tim khoảnh khắc báo hoa mai xông vào đồn cảnh sát, bắt trộm chó trong đêm và cái kết

Đoạn clip quay ngày 17/11 cho thấy, con báo đã lẻn vào đồn cảnh sát vào đêm khuya. Chỉ trong vài giây, nó đã tóm lấy cổ một con chó và cố gắng mang nó đi. Nhưng con chó đã thoát khỏi hàm răng của con báo và trốn thoát, thoát chết trong gang tấc.
Video 1 giờ 35 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

