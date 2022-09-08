Võ sĩ kiếm hơn 9 tỷ dễ dàng chỉ bằng hạ knock out đối thủ trong 40 giây

Đây là trận đấu giữa Van Veun và Thanonchai Sor Chatchai diễn ra trong khuôn khổ sự kiện võ thuật chuyên nghiệp Mas Fight Cambodia thuộc hạng cân 57kg. Võ sĩ Van Veun đã nhận số tiền thưởng cực “khủng”, cụ thể là hơn 9 tỷ đồng chỉ bằng cú đá ác hiểm khiến đối thủ người Thái Lan Thanonchai Sor Chatchai bất tỉnh ngay lập tức dù chưa đầy 1 phút thi đấu.
Video 12:47 08/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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