Trốn trong hầm trú bom, bé gái Ukraine hát 'Let It Go' truyền động lực khiến nhiều người lặng lẽ rơi nước mắt

Giữa thời cuộc đất nước đang hỗn loạn, trốn trong hầm trú ẩn Kiev đầy chật hẹp, lời bài hát "Let it go" được cất lên bởi một bé gái có giọng hát trong sáng cùng đôi mắt long lanh khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

