Sốc: Người phụ nữ giả làm y tá, bắt cóc bé trai trong bệnh viện khiến gia đình khóc lóc

Vào ngày 28/12, tại Dhanbad, Jharkhand, Ấn Độ, một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã được phát hiện tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế Shaheed Nirmal Mahato (SNMMCH). Đứa trẻ sơ sinh của một cặp vợ chồng đã biến mất một cách bí ẩn khỏi phòng bệnh.

Video 11 giờ 45 phút trước 11 giờ 45 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

