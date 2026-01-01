Sốc: Người phụ nữ giả làm y tá, bắt cóc bé trai trong bệnh viện khiến gia đình khóc lóc

Vào ngày 28/12, tại Dhanbad, Jharkhand, Ấn Độ, một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã được phát hiện tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế Shaheed Nirmal Mahato (SNMMCH). Đứa trẻ sơ sinh của một cặp vợ chồng đã biến mất một cách bí ẩn khỏi phòng bệnh.
Video 11 giờ 45 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý