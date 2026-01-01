Sốc: Người phụ nữ giả làm y tá, bắt cóc bé trai trong bệnh viện khiến gia đình khóc lóc
Vào ngày 28/12, tại Dhanbad, Jharkhand, Ấn Độ, một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã được phát hiện tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế Shaheed Nirmal Mahato (SNMMCH). Đứa trẻ sơ sinh của một cặp vợ chồng đã biến mất một cách bí ẩn khỏi phòng bệnh.
11 giờ 45 phút trước
