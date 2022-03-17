Siêu xe "điên cuồng" lao thẳng vào nhà dân, giây phút xảy ra tai nạn khiến người xem 'hồn xiêu phách lạc'

Tại lối rẽ ra đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang nhãn hiệu Porsche đang chạy với tốc độ kinh hoàng bất ngờ mất lái lao thẳng vào nhà dân làm 1 người trong xe bị thương nhẹ.

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