Người đàn ông cầm súng cướp số trang sức trị giá 2,7 tỷ đồng cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường và cái kết

Somphong Yoosuk, 28 tuổi, bị cáo buộc cầm súng xông vào cửa hàng vàng tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, vào chiều ngày 9/11. Cầm số trang sức trị giá 3,4 triệu THB (2,7 tỷ đồng) trong tay, hắn ta cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị một cảnh sát mặc thường phục khống chế.

