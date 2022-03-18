Ngôn tình ngoài đời thật: Bất chấp ngọn lửa đang cháy dữ dội phía sau, người chồng vẫn bảo vệ, giữ chặt tay vợ ngoài ban công

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố Nam Kinh, Giang Tô (Trung Quốc). Được biết, khi lửa đã lan rộng, người chồng vội vàng đưa vợ ra ngoài ban công tránh nguy hiểm, còn mình vẫn ở phía trong vừa nắm chặt tay giữ an toàn, vừa trấn an tinh thần cho vợ. Đoạn clip được chia sẻ khiến nhiều người xúc động.
Video 16:45 18/03/2022

Kim Quỳnh (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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