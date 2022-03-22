Ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên hiếm thấy tại "Cõi Phật giữa chốn nhân gian"

Chùa Linh Ứng tọa lạc tại khu vực Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10km về hướng Đông Bắc. Đây được đánh giá là kiệt tác tâm linh được thiên nhiên ưu ái mang tặng cho Đà Nẵng. Mặt nhìn ra biển, lưng tựa núi cao với không gian rộng và khung cảnh tuyệt vời tạo nên ngôi chùa mang tầm vóc quốc tế.

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