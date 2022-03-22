Ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên hiếm thấy tại "Cõi Phật giữa chốn nhân gian"

Chùa Linh Ứng tọa lạc tại khu vực Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10km về hướng Đông Bắc. Đây được đánh giá là kiệt tác tâm linh được thiên nhiên ưu ái mang tặng cho Đà Nẵng. Mặt nhìn ra biển, lưng tựa núi cao với không gian rộng và khung cảnh tuyệt vời tạo nên ngôi chùa mang tầm vóc quốc tế.
Video 09:19 22/03/2022

Kim Quỳnh (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu