Linh dương 'chơi chiêu' giả chết, thoát khỏi nanh vuốt của bầy báo săn

Một con báo săn đang dẫn đàn con của mình đi kiếm ăn. Nó tóm gọn được một con linh dương, với vết cắn chí mạng này, con linh dương ngã gục xuống đất và không hề động đậy. Tưởng chừng bài học đi săn đã kết thúc thì con linh dương đột nhiên bật dậy rồi lao vọt đi trước sự ngỡ ngàng của báo săn.
Video 23:57 04/07/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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