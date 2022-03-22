LẠ: Em bé sinh ra không có đôi mắt bị gia đình bỏ rơi và phép màu cuối cùng cũng đến đã thay đổi cả cuộc đời

Sasha - thiên thần chỉ tám tháng tuổi sinh ra không có đôi mắt do mắc phải hội chứng lạ. Mẹ đã bỏ bé vì nguyên nhân này. Nhưng vào dịp Giáng sinh, một món quà nhiệm màu được ơn trên ban tặng làm thay đổi cả cuộc đời em.
Video 10:16 22/03/2022

K.Phụng (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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