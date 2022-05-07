'Họa trên trời rơi xuống', đang uống bia, người đàn ông bị bánh xe văng trúng người

Một người đàn ông đang ngồi uống bia trên vỉa hè. Vài giây sau đó, một chiếc xe đang đi bỗng gặp sự cố khiến bánh trước văng ra, lao như tên bắn về phía người đàn ông. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đàn ông không kịp phản ứng và bị bánh xe hất văng xuống đường.
Video 23:42 07/05/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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