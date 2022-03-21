"Hạnh phúc là cho đi" của đôi vợ chồng bán dưa "ế" mang lại niềm vui cho trẻ em vùng cao

Dù sạp dưa vẫn còn nhiều nhưng vợ chồng chị Quỳnh Thơm buôn bán tại chợ phiên Mèo Vạc, Hà Giang vẫn tươi cười, mang bổ dưa cho các trẻ em dân tộc vùng cao khó khăn. Hình ảnh đẹp này đang được lan truyền rộng rãi, chia sẻ những điều hay, niềm hạnh phúc tới mọi người.
Video 13:42 21/03/2022

Kim Quỳnh (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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