Gấu dữ truy đuổi, tấn công công nhân ngay trong nhà máy khiến 4 người bị thương

Vụ việc đáng sợ này đã xảy ra vào ngày 2/6, tại quận Sasakino, thuộc tỉnh Fukushima, phía đông bắc Nhật Bản. Hậu quả khiến 3 người đàn ông bị thương nhẹ, còn người phụ nữ bị thương ở mức độ vừa phải – nhưng không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Video 2 giờ 40 phút trước 2 giờ 40 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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