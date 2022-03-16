Cô gái có bộ móng dài 12 centimet khẳng định bản thân có thể làm mọi thứ như người bình thường, kết quả cực SỐC

Với bộ móng dài khoảng 12 centimet, TikToker Anii Safar thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều người nghĩ cô sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt do bộ móng quá dài, nhưng cô đã chứng minh điều ngược lại.
Video 10:33 16/03/2022

K.Phụng (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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