Cận cảnh cuộc chiến khốc liệt tranh giành nguồn nước giữa hà mã và bầy sư tử, ai sẽ giành chiến thắng?

Trong quá trình tiếp cận chiến đấu với một đàn sư tử để giành lấy nguồn nước, hà mã đã đứng vững vàng trong suốt cuộc tấn công và liên tục tỏ rõ ưu thế của mình trước đàn sư tử. Cuối cùng đàn sư tử cũng phải bỏ cuộc và chấp nhận cho hà mã sử dụng nguồn nước.

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